Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, έκανε την κίνηση που φαίνεται ότι θα δώσει λύση για το ζήτημα της προεδρίας της Λίγκας.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποδέχθηκε το να είναι έναν χρόνο εκείνος πρόεδρος και έναν ο Γιάννης Αλαφούζος έτσι ώστε να βρεθεί λύση στο αδιέξοδο της προεδρίας της Λίγκας μετά και από την σχετική πρόταση που έριξε στο τραπέζι η ΕΠΟ.

«Ας είμαστε έναν χρόνο λοιπόν ο καθένας.

Εγώ δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ, οπότε θα δεχτώ μόνο για αυτόν τον λόγο», ήταν το σχόλιό του.

Με την προτελευταία χρονικά του τοποθέτηση ο πρόεδρος του Ολυμπιακού εξήγησε και την προσωπική του διαφοροποίηση με την αποδοχή της συγκεκριμένης πρότασης. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται και ένας τελος σε μία αδιέξοδη κατάσταση που ακόμα και στην νέα εκλογική διαδικασία δεν ήταν σίγουρο ότι θα έβγαζε κάπου.

Οι πρόεδροι της Super League έως και τώρα