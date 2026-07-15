Μαρινάκης για την προεδρία: «Ας είμαστε έναν χρόνο ο καθένας, δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί η Super League»
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποδέχθηκε το να είναι έναν χρόνο εκείνος πρόεδρος και έναν ο Γιάννης Αλαφούζος έτσι ώστε να βρεθεί λύση στο αδιέξοδο της προεδρίας της Λίγκας μετά και από την σχετική πρόταση που έριξε στο τραπέζι η ΕΠΟ.
«Ας είμαστε έναν χρόνο λοιπόν ο καθένας.
Εγώ δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ, οπότε θα δεχτώ μόνο για αυτόν τον λόγο», ήταν το σχόλιό του.
Με την προτελευταία χρονικά του τοποθέτηση ο πρόεδρος του Ολυμπιακού εξήγησε και την προσωπική του διαφοροποίηση με την αποδοχή της συγκεκριμένης πρότασης. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται και ένας τελος σε μία αδιέξοδη κατάσταση που ακόμα και στην νέα εκλογική διαδικασία δεν ήταν σίγουρο ότι θα έβγαζε κάπου.
Οι πρόεδροι της Super League έως και τώρα
- 2006-2007: Πέτρος Κόκκαλης
- 2007-2008: Γιάννης Βαρδινογιάννης
- 2008-2009: Κώστας Πηλαδάκης
- 2009-2010: Νίκος Θανόπουλος – Νίκος Πατέρας
- 2010-2011: Βαγγέλης Μαρινάκης
- 2011-2012: Απόστολος Παπουτσάκης
- 2012-2013: Γιάννης Μώραλης
- 2013-2014: Γιάννης Μώραλης
- 2014- 2015: Τάκης Αγραφιώτης – Γιώργος Μποροβήλος
- 2015-2016: Γιώργος Μποροβήλος
- 2016-2017: Γιώργος Στράτος
- 2017-2018: Γιώργος Στράτος
- 2018-2019: Βαγγέλης Mπαταγιάννης
- 2019-2020: Μηνάς Λυσάνδρου
- 2020-2021: Λεωνίδας Μπουτσικάρης
- 2021-2022: Γιώργος Μποροβήλος
- 2022-2023: Βαγγέλης Μαρινάκης
- 2023 - 2024: Βαγγέλης Μαρινάκης
- 2023 - 2024: Κάτια Κοξένογλου
- 2024: Μηνάς Λυσάνδρου
- 2024 - 2026: Βαγγέλης Μαρινάκης
- 2026-2027: Γιάννης Αλαφούζος
- 2027-2028: Βαγγέλης Μαρινάκης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.