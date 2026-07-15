Την ερχόμενη εβδομάδα ο Άρης θα μεταβεί στην Ιταλία για τα τεστ προετοιμασίας και μέχρι τότε θα πρέπει να έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον τρεις κινήσεις στην άμυνα.

Καθώς το δεύτερο στάδιο προπονήσεων θεωρείται το σημαντικότερο κομμάτι της προετοιμασίας γιατί αφορά το μοντάρισμα της ομάδας και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των ποδοσφαιριστών, βασική προϋπόθεση για να μη χάσει την αξία του είναι η ύπαρξη διαθέσιμων επιλογών. Προς το παρόν, ο Άρης δεν τις διαθέτει και στην πραγματικότητα, μια ματιά στην αμυντική γραμμή αναδεικνύει την ύπαρξη φιλοδοξίας και κινήτρου λόγω της παρουσίας αρκετών παικτών που προήχθησαν στην επαγγελματική ομάδα αλλά και την απουσία αυτών που προβλέπεται να… τραβήξουν το κουπί στη διάρκεια της χρονιάς. Κι αυτό είναι πρόβλημα.

Επιστρέφοντας από την Πτολεμαΐδα, όπου έγινε το πρώτο στάδιο προετοιμασίας, δεν άλλαξε το παραμικρό στο ρόστερ του Άρη σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές που ήταν στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Ίσα-ίσα που αποδείχθηκε ότι το πρόβλημα του Φαμπιάνο (σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών) παραμένει και απαιτεί τη διαχείριση που είχε ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός και την περασμένη αγωνιστική σεζόν. Παραμένει επίσης ο μοναδικός κεντρικός αμυντικός πλην των νεαρών και φυσικά, αυτό είναι πρόβλημα. Στο προηγούμενο διάστημα οι «κίτρινοι» προχώρησαν σε επαφές με διάφορους κεντρικούς αμυντικούς έχοντας σκοπό την απόκτηση (τουλάχιστον) δύο, μέχρι στιγμής όμως δεν έχουν ξεφύγει από το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Εκτιμάται ότι έως το τέλος της εβδομάδας θα έχει γίνει προσθήκη. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό είναι ανάγκη. Σε διαφορετική περίπτωση η ομάδα θα ταξιδέψει στην Ιταλία με ξεκάθαρο κενό στο κέντρο της άμυνας.

Πηγαίνοντας στα άκρα, καθώς ο Άλβαρο Τεχέρο δεν υπολογίζεται και απλά αναμένεται η επισημοποίηση του διαζυγίου, η «μοναξιά» του Νοά Φαντιγκά δεν είναι ό,τι καλύτερο, ίσα-ίσα που αναδεικνύει την ανάγκη προσθήκης δεξιού οπισθοφύλακα. Στη δε αριστερή πλευρά κι αφού δεν υπάρχουν πλέον οι Χαζμά Μεντίλ, Μάρτιν Φρίντεκ, βάσει των τωρινών δεδομένων η ομάδα στηρίζεται στους νεαρούς. Ως εκ τούτου και η προσθήκη αριστερού μπακ έως την αναχώρηση της ομάδας – την ερχόμενη Τρίτη (21/7) – είναι ανάγκη.

Σε αντίθεση με την αμυντική γραμμή όπου το πρόβλημα είναι μεγάλο και αδιαμφισβήτητο, στην επίθεση υπάρχουν μεν επιλογές ασχέτως του ότι μερικές (σ. σ. Μπουσαΐντ) δεν είναι σ’ αυτές που υπολογίζονται. Σίγουρα όμως ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει τους Γκαρέ, Γιαννιώτα, Δώνη καθώς ο Βραζιλιάνος Ντούντου είναι υπό παραχώρηση και φυσικά δεν υπολογίζεται. Μένοντας στην επιθετική γραμμή, οι επιλογές περισσεύουν συνυπολογίζοντας τους Μορόν, Καντεβέρε και Κουαμέ στην κορυφή της επίθεσης αλλά και τον Μιγκέλ Αλφαρέλα (σ. σ. ασχέτως του ότι παραμένει αμφίβολο το μέλλον του) σε ρόλο περιφερειακού επιθετικού ή ακραίου. Το ίδιο ισχύει και για τη μεσαία γραμμή με τους Ράτσιτς, Γένσεν, Γαλανόπουλο και τους αρκετούς νεαρούς παίκτες καθώς για τον Μάρτιν Χόνγκλα ο οποίος όμως δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στα παιχνίδια απέναντι σε Αταλάντα, Μόντσα. Επίσης, παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της άφιξης του Τομ Ντέλε Μπασίρου με τον οποίον υπάρχει συμφωνία και δεν έχει διευκρινιστεί αν θα έχουν διευθετηθεί οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την άφιξή του πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία.

Σε κάθε περίπτωση, η… πολυτέλεια του χρόνου που είχε ο Άρης στο τέλος της περασμένης σεζόν έχει πάψει να υφίσταται καθώς σ’ έναν μήνα θα βρει μπροστά του το πρώτο επίσημο παιχνίδι κι αυτή τη στιγμή έχει να παρουσιάσει ένα ρόστερ με πολλά κενά.