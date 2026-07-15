Το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ έφτασε στην Πάρο, με τους φίλους της Ένωσης στο νησί να στήνουν το δικό τους κιτρινόμαυρο σκηνικό.

Το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ βρέθηκε στην Πάρο και οι φίλοι της ομάδας είχαν την ευκαιρία να το δουν από κοντά.

Ο κόσμος της Ένωσης έδωσε το «παρών» στο νησί των Κυκλάδων, με μικρούς και μεγάλους να φωτογραφίζονται με την κούπα, κρατώντας σημαίες του Δικεφάλου.

Το trophy tour συνεχίζεται, με επόμενους σταθμούς την Αμοργό (15/07), τη Φολέγανδρο και τη Σέριφο (17/07), ενώ στις 18/07 θα βρεθεί σε Κύθνο και Κίμωλο.