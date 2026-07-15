Ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ προσγειώθηκε στο Μεξικό για να τελειώσει τη μεταγραφή του στην Άτλας.

Μετά την οριστική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Άτλας για τον Χόρχε Σάντσες, την οποία αποκάλυψαν τα ξημερώματα της Τρίτης (14/07) τα μεξικανικά ΜΜΕ, εκείνος έκανε το μεγάλο ταξίδι για την επιστροφή στην πατρίδα του.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (15/07) έφτασε στην πολιτεία του Χαλίσκο κι έκανε μάλιστα και δηλώσεις στα μέσα που τον περίμεναν εκεί τονίζοντας πως είναι χαρούμενο για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

«Είναι ένας μεγάλος σύλλογος (σ.σ. η Άτλας) και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρότζεκτ, είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ενθουσιασμένος»

"ES UN GRAN CLUB Y VIENE UN PROYECTO MUY GRANDE"🔴⚫



Las primeras palabras de Jorge Sánchez, en su llegada a Guadalajara para firmar su contrato como refuerzo de Atlas.@notijaliscotv_ pic.twitter.com/cpDgufRNJ8 July 15, 2026

Ο Μεξικανός δεξιός οπισθοφύλακας ήρθε στον «δικέφαλο του βορρά» τον περασμένο Φλεβάρη από την Κρουζ Αζούλ αντί 2,5 εκατ. ευρώ, όμως δεν κόλλησε ποτέ κι έτσι, παρά το συμβόλαιο 3,5 ετών που υπέγραψε, θα αποτελέσει παρελθόν από τους «ασπρόμαυρους». Πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε 11 παιχνίδια δίνοντας και μία ασίστ.

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