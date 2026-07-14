Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε το τεχνικό επιτελείο που θα απαρτίσει την Elite Ακαδημία του κρητικού συλλόγου για τη σεζόν 2026-2027.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει το οργανόγραμμα της Elite ακαδημίας για την επόμενη αγωνιστική σεζόν (2026-2027), το οποίο θα έχει επικεφαλής τον κ.Στέλιο Βενετίδη.

Συγκεκριμένα, το οργανόγραμμα έχει ως εξής:

Διευθυντής Elite Ακαδημίας : Στέλιος Βενετίδης

Συντονιστής Elite Ακαδημίας, Συντονιστής του Δικτύου Ακαδημιών (Αθήνα, Ρέθυμνο, Χανιά) και υπεύθυνος Τμήματος Scouting : Μανώλης Συκιωτάκης

Προπονητής U19 : Μανώλης Πατεμτζής

Συνεργάτης Προπονητής U19 : Αλέξανδρος Τζώρτζογλου

Προπονητής U17 : Κυριάκος Πετράς

Συνεργάτης Προπονητής U17 : Γιώργος Ανωγειανάκης

Προπονητής U15 : Παναγιώτης Πετράς

Συνεργάτης Προπονητής U15 : Μανώλης Συκιωτάκης

Προπονητής Κ13-Κ14 : Γιώργος Μπαστάκης

Προπονητές φυσικής κατάστασης : Μάνος Παπαδάκης – Κώστας Κεφαλάκης

Προπονητές εκπαίδευσης τερματοφυλάκων : Γιώργος Γαυγιωτάκης – Γιάννης Ρουμπάκης

Αναλυτής & Sports data services : Αλέξανδρος Τζώρτζογλου

Τμήμα Scouting : Μανώλης Συκιωτάκης – Γιώργος Μπαστάκης

Διατροφολόγος : Εύα Κουρούπη

Αθλητική ψυχολόγος : Λίνα Ψούνη

Ιατροί : Γιώργος Βασιλάκης – Fabio Picardi

Υπεύθυνος Φυσικοθεραπευτής : Στέφανος Κουζούλογλου

Βοηθός φυσικοθεραπείας : Λευτέρης Μανωλακάκης