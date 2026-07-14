ΟΦΗ: Το οργανόγραμμα της Elite Ακαδημίας για τη σεζόν 2026-2027
Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει το οργανόγραμμα της Elite ακαδημίας για την επόμενη αγωνιστική σεζόν (2026-2027), το οποίο θα έχει επικεφαλής τον κ.Στέλιο Βενετίδη.
Συγκεκριμένα, το οργανόγραμμα έχει ως εξής:
Διευθυντής Elite Ακαδημίας: Στέλιος Βενετίδης
Συντονιστής Elite Ακαδημίας, Συντονιστής του Δικτύου Ακαδημιών (Αθήνα, Ρέθυμνο, Χανιά) και υπεύθυνος Τμήματος Scouting: Μανώλης Συκιωτάκης
Προπονητής U19: Μανώλης Πατεμτζής
Συνεργάτης Προπονητής U19: Αλέξανδρος Τζώρτζογλου
Προπονητής U17: Κυριάκος Πετράς
Συνεργάτης Προπονητής U17: Γιώργος Ανωγειανάκης
Προπονητής U15: Παναγιώτης Πετράς
Συνεργάτης Προπονητής U15: Μανώλης Συκιωτάκης
Προπονητής Κ13-Κ14: Γιώργος Μπαστάκης
Προπονητές φυσικής κατάστασης: Μάνος Παπαδάκης – Κώστας Κεφαλάκης
Προπονητές εκπαίδευσης τερματοφυλάκων: Γιώργος Γαυγιωτάκης – Γιάννης Ρουμπάκης
Αναλυτής & Sports data services: Αλέξανδρος Τζώρτζογλου
Τμήμα Scouting: Μανώλης Συκιωτάκης – Γιώργος Μπαστάκης
Διατροφολόγος: Εύα Κουρούπη
Αθλητική ψυχολόγος: Λίνα Ψούνη
Ιατροί: Γιώργος Βασιλάκης – Fabio Picardi
Υπεύθυνος Φυσικοθεραπευτής: Στέφανος Κουζούλογλου
Βοηθός φυσικοθεραπείας: Λευτέρης Μανωλακάκης
Φροντιστής: Μιχάλης Αναγνωστόπουλος
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