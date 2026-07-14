ΑΕΚ: Δουλειά σε επιθετική ανάπτυξη, build up και δίτερμα από Νίκολιτς
Η ΑΕΚ μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας της στο Άπελντορν της Ολλανδίας με το πρόγραμμα να είναι πλούσιο το πρωί της Τρίτης. Όπως φαίνεται και στο βίντεο του ΑΕΚ TV, ο Μάρκο Νίκολιτς δούλεψε με τους παίκτες του στην επιθετική ανάπτυξη από τα άκρα και στο build up, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε δίτερμα ενόψει και του φιλικού της Τετάρτης (15/7, 20:00) με τη Φίτεσε.
Πριν την έναρξη του προγράμματος ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς δέχθηκε... φατούτο για τα γενέθλιά του. Εκτός έμειναν για προληπτικούς λόγους οι Βίντα, Μάνταλος και Ζίνι. Οι κιτρινόμαυροι θα προπονηθούν και το απόγευμα στο Άπελντορν, με το πρόγραμμα να είναι κλειστό τόσο για τους φίλους της Ένωσης, όσο και για τους εκπροσώπους του Τύπου.
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