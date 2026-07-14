Το Football Meets Data προέβλεψε πόσες πιθανότητες έχει η Ελλάδα να μπει στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA.

Η Ελλάδα έχει καταφέρει να σταθεροποιηθεί στην πρώτη δωδεκάδα της βαθμολογίας της UEFA την τελευταία διετία, με τον μεγάλο στόχο να είναι η επιστροφή στο top-10, που θα βελτιώσει περαιτέρω τα ευρωπαϊκά εισιτήρια των εκπροσώπων μας.

Τη σεζόν 2026/27, η χώρα μας θα ξεκινήσει εκ νέου από τη δωδέκατη θέση, έχοντας τεράστια διαφορά ασφαλείας από τη 13η Δανία (πάνω από 6.000 βαθμούς) και απέχοντας λιγότερο από 2.000 βαθμούς από την ενδέκατη Πολωνία και λιγότερους από 3.000 από τους δέκατους Τσέχους - με τους τελευταίους να έχουν ήδη το μπόνους της εισόδου της Σλάβια Πράγας στη league phase του Champions League.

📈 5y coefficient battles for Top 9, Top 10, Top 12, Top 14, Top 15 (as of 14 July).



To win the Top 9 battle: 🇹🇷

To win the Top 10 battle: 🇹🇷🇬🇷

To win the Top 12 battle: 🇹🇷🇬🇷🇨🇿🇵🇱

To win the Top 14 battle: 🇹🇷🇬🇷🇨🇿🇵🇱🇩🇰🇳🇴

To win the Top 15 battle: 🇹🇷🇬🇷🇨🇿🇵🇱🇩🇰🇳🇴🇨🇾



▪️Top 15 = 5 teams… pic.twitter.com/TUQKdrpEaZ — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 14, 2026

Σύμφωνα λοιπόν με το Football Meets Data, η Ελλάδα συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί στη δεκάδα φέτος, έχοντας 39,8% έναντι 21,9% των Τσέχων και 15,5% των Πολωνών. Αυτό με την Ελλάδα να έχει δεδομένα ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΟΦΗ σε league phase και ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό να χρειάζονται δύο και τρεις προκρίσεις αντίστοιχα για να τα καταφέρουν.

Σύμφωνα με τους αριθμούς, η Τσεχία αναμένεται να τερματίσει ενδέκατη και η Πολωνία δωδέκατη, με την Ελλάδα να είναι το φαβορί για την προσπέραση μετά τις εντυπωσιακές σεζόν που έχει κάνει την τελευταία τριετία.

Τι εισιτήρια θα έχει η Ελλάδα να ανέβει δέκατη