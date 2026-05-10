Δείτε πώς διαμορφώνονται τα δεδομένα στη βαθμολογία της UEFA ενόψει της σεζόν 2026/27.

Η χώρα μας δεν κατάφερε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να προσπεράσει την Τσεχία στη δέκατη θέση της βαθμολογίας της UEFA τη φετινή σεζόν, τερματίζοντας ενδέκατη με μικρή διαφορά από τη δεκάδα.

Τη νέα σεζόν, η Ελλάδα θα ξεκινήσει από τη δωδέκατη θέση, με Τσεχία και Πολωνία να βρίσκονται μπροστά μας αλλά σε μικρή απόσταση και με τους Τσέχους να έχουν ήδη δεδομένους 1.200 βαθμούς από την παρουσία του πρωταθλητή στη league phase του Champions League - όπως είχε φέτος και η χώρα μας λόγω Ολυμπιακού.

Με τις ισορροπίες λεπτές, το σενάριο να καταφέρει να φτάσει στην πρώτη δεκάδα η Ελλάδα συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες, την ώρα που η δωδεκάδα φαντάζει σε έναν βαθμό βέβαιη, χάρη στη διαφορά άνω των 6.000 βαθμών που υπάρχει από τη 13η Δανία! Φυσικά, θα πρέπει να συνεχίσουμε για μία ακόμη σεζόν δυναμικά, ιδανικά εκ νέου με πενταψήφιο αριθμό βαθμών, όμως συμβαίνει εδώ και μια τριετία.

Πώς θα έρθει η... εκτόξευση

Αξίζει παράλληλα να σημειωθεί ότι η σεζόν 2026/27 θα είναι η τελευταία που η χώρα μας θα κουβαλά το... βαρίδι της καταστροφικής σεζόν 2022/23, όταν είχαμε συγκεντρώσει μόλις 2.125 βαθμούς. Ενδεικτικό είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν υπολογιστούν οι συγκομιδές της τελευταίας τριετίας, η Ελλάδα είναι όγδοη!

Συνεπώς, μία καλή χρονιά πιθανότατα αρκεί προκειμένου να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη μεθεπόμενη σεζόν από τη δεκάδα, με το γεγονός ότι σε λίγους μήνες θα δούμε τον ΟΦΗ σε league phase, αποφεύγοντας μία δύσκολη προκριματική διαδικασία στην οποία θα είναι ανίσχυρος, να παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο.

Με λίγα λόγια, υπάρχουν τα φόντα για εκτόξευση στο προσεχές μέλλον, αρκεί οι εκπρόσωποί μας να συνεχίσουν τις εξαιρετικές πορείες των τελευταίων ετών, γεμίζοντας τόσο το δικό τους σακούλι, όσο και της Ελλάδας.