Κάτοικος Καλαμάτας είναι πλέον ο Νίκολα Βασίλιεβιτς, με τη «Μαύρη Θύελλα» να ανακοινώνει την απόκτηση του έμπειρου Σέρβου τερματοφύλακα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ακόμη μία κίνηση στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού για την Καλαμάτα, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκολα Βασίλιεβιτς, ο οποίος θα υπερασπιστεί την εστία της «Μαύρης Θύελλας» στη πρώτη της σεζόν στη Super League μετά από 26 χρόνια.

Ο 30χρονος Σέρβος έχει φορέσει μεταξύ άλλων τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, με τον οποίο κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Εμπειρία και προσωπικότητα κάτω από τα δοκάρια.

Ο 30χρονος Σέρβος τερματοφύλακας έχει περισσότερες από 180 επαγγελματικές συμμετοχές και παραστάσεις πρωταθλητισμού.

Με τον Ερυθρό Αστέρα κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης στη Ράντνικ Σουρντούλιτσα, την Προλετέρ, τη Νάπρεντακ Κρούσεβατς και τη Γιαβόρ.

Έχει εκπροσωπήσει τις μικρές εθνικές ομάδες της Σερβίας και έχει κληθεί στην Εθνική Ανδρών».