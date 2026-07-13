Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζιοβάνι Μπολίβαρ με τη μορφή δανεισμού, για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης της.

Μια νέα προσθήκη ανακοίνωσε η Καλαμάτα, που συνεχίζει να ενισχύεται σε όλες τις θέσεις εν όψει της νέας σεζόν στη Super League. Η Μαύρη Θύελλα αναζητούσε βασικό σέντερ φορ και τον βρήκε στο πρόσωπο του Τζιοβάνι Μπολίβαρ, ο οποίος θα ενταχθεί άμεσα στην ομάδα.

Ο 24χρονος επιθετικός από τη Βενεζουέλα έρχεται στη Μεσσηνία ως δανεικός από την Αλμπαθέτε για έναν χρόνο, με οψιόν αγοράς. Ο ίδιος κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν στη Σεγούντα Ντιβισιόν είχε σκοράρει οκτώ γκολ και είχε μοιράσει τέσσερις ασίστ σε 20 εμφανίσεις.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Τα κομμάτια του παζλ συμπληρώνονται όσο περνούν οι ημέρες. Με προσεκτικές και καλά μελετημένες κινήσεις, οι οποίες έχουν ως σκοπό να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο το επίπεδο και την ποιότητα της ομάδας μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Καλαμάτα έφτασε σε συμφωνία με την ισπανική Αλμπαθέτε για τον μονοετή δανεισμό του Τζιοβάνι Μπολίβαρ, ενώ διατηρεί οψιόν αγοράς του.

Ο σέντερ φορ που έλειπε από τη Μαύρη Θύελλα, πλέον ανήκει σε αυτή και προέρχεται από εξαιρετική σεζόν, έχοντας 8 γκολ και 4 ασίστ σε 20 αγώνες. Στα 24 του χρόνια, έχει ζήσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από πρώτο χέρι παίζοντας στην ουκρανική Κόλος Κοβαλίφκα και στις Αλμπαθέτε, Ουέσκα στην Ισπανία, διατηρώντας την ίδια ώρα το λάτιν προφίλ του.

Ο Βενεζουελάνος στράικερ διακρίνεται για την ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια, τις εξαιρετικές του τοποθετήσεις στο γήπεδο και την ένταση με την οποία αγωνίζεται. Κουβαλά μαζί του εμπειρία από την Εθνική Βενεζουέλας, αλλά και πλούσιες παραστάσεις, καθώς αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί στο MLS με τις φανέλες των DC United, Loudoun United, στην πατρίδα του με την Ντεπορτίβο Λα Γκουάιρα και στην Κολομβία με την Ίντερ Μπογκοτά.

Τζιοβάνι καλωσόρισες στην οικογένεια της Μαύρης Θύελλας. Σου ευχόμαστε να είσαι υγιής και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα μας!»



