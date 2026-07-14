Ο Γιώργος Τσακίρης καταπιάνεται με το ζήτημα του "Μαγίτο" αναλύει τα σενάρια της επόμενης μέρας και εξηγεί γιατί ο Δικέφαλος δεν γίνεται να βγει χαμένος...

Η αλήθεια είναι ότι και αργήσαμε πολύ μετά τον αποκλεισμό του Μεξικό από τη διοργάνωση, το Μουντιάλ ντε το οποίο και συνδιοργάνωσε με Η.Π.Α και Καναδά, να ασχοληθούμε με την υπόθεση του Ορμπελίν Πινέδα και να έχουμε νέα καθοριστικά επεισόδια σχετικά με το μέλλον του και πού θα τον βρει αυτό, είτε άμεσα με μεταγραφή, είτε το επόμενο καλοκαίρι, είτε παραταθεί η παραμονή του στη χώρα μας για την ΑΕΚ! Πιο συγκεκριμένα στην πατρίδα του ασχολούνται με το ενδεχόμενο να επαναπατριστεί για λογαριασμό της Μόντερει, ή και της Τσίβας μιας και για την πρώην ομάδα του είχε ακουστεί ότι ενδιαφέρθηκε. Να σημειώσουμε και να διευκρινιστεί πως η Τσίβας γράφτηκε μια φορά φέτος από τα Μεξικάνικα ΜΜΕ και δεν φαίνεται να ασχολείται με την περίπτωση Πινέδα με την ίδια ζέση που το κάνει η ομάδα, στην οποία φέτος πήγε ο Αλμέιδα, αλλά από το περασμένο καλοκαίρι ενδιαφέρεται για τον παικταρά της Ένωσης το συγκεκριμένο club!

Τα νέα σενάρια - επεισόδια αν προτιμάει κανείς αναφέρουν όσα σας είχαμε αναλύσει προ ημερών στους Galacticos για το γεγονός ό,τι στην ΑΕΚ εκτιμούν πως η υπόθεση είναι στο 50-50 σχετικά με το ενδεχόμενο ανανέωσης του, ή όχι. Στην περίπτωση αυτή του 50-50 αναφέρθηκε με νέα αναφορά του και ο συνάδελφος Μέρλο υπογραμμίζοντας ότι είναι ακριβώς στη μέση οι πιθανότητες επαναπατρισμού του Πινέδα για την Μόντερει και εκείνες ανανέωσης της συνεργασίας του με την πρωταθλήτρια Ελλάδας! Η αλήθεια είναι ότι μόνο ο διεθνής Μεξικανός χαφ γνωρίζει ακριβώς τι επιθυμεί και υπενθυμίζουμε πως εκτός αν το χρήμα μιλάει, κάτι που συνηθίζεται στη χώρα του και λέει πολλά (όπως πέρυσι που του έδιναν 3 μύρια το χρόνο), δεν έχει κάποια κάψα και πρεμούρα επαναπατρισμού, όπως άλλωστε αποδείχθηκε και πέρυσι. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για φέτος για τον άσο του Δικέφαλου που αναδείχθηκε και πάλι ο κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος...

Για την ΑΕΚ πάντως ξέχωρα από το τι θα γίνει τελικά, η συγκεκριμένη υπόθεση, είναι μια win win situation κατάσταση ότι και να προκύψει, όποιο και από τα σενάρια επαληθευτεί, τα οποία και θα αναλυσουμε μαζί αμέσως τώρα για να προκύψει (και επιβεβαιώσει) το δικό μου (και άλλων) συμπέρασμα για τη συγκεκριμένη υπόθεση:

ΣΕΝΑΡΙΟ 1: παραμονή με ανανέωση: προφανές το όφελος για την ΑΕΚ. Διατηρεί στο ρόστερ της έναν εκ των κορυφαίων του δυναμικού της και μπορεί να προχωρήσει δίχως προβλήματα στην εξέλιξη του αγωνιστικού της πρότζεκτ. Η αξιοποίησή του θα γίνει στο επίπεδο που έχει προγραμματιστεί και η Ένωση για χρόνια θα έχει στην ομάδα της έναν παίκτη που γνωρίζει το club και τα πάντα γύρω από αυτό και τις υποχρεώσεις του.

ΣΕΝΑΡΙΟ 2: παραχώρηση στα 8 εκατ ευρώ, ή με μικρότερο ποσο και σίγουρα όχι κάτω από τα 6 εκατ ευρώ, το οποίο από μόνο του αναδεικνύει το κέρδος της ΑΕΚ για έναν ποδοσφαιριστή που μπήκε στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και από τον οποίο εφόσον τον παραχωρήσει (το οποίο δεν επιθυμεί ο Δικέφαλος, αλλά...) θα έχει οικονομικό, μεγαλύτερο από όσα έδωσε για να τον αποκτήσει, όφελος!

ΣΕΝΑΡΙΟ 3: παραμονή δίχως ανανέωση της συνεργασίας με την ΑΕΚ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το όφελος είναι καθαρά αγωνιστικό ειδικά για το πρώτο κομμάτι της σεζόν και την προκριματική διαδικασία του Champions league μιας και δεν θα χρειαστεί να αντικατασταθεί και άρα ο νέος που θα ρθει να χρειαστεί χρόνο να προσαρμοστεί. Η αγωνιστική ταυτότητα δεν θα αλλάξει και δεν θα χρειαστεί να αναπροσαρμοστεί. Επίσης η πρωταθλήτρια θα διατηρήσει τον κορυφαίο ξένο και χαφ του πρωταθλήματος...

Εννοείται πως δεν αποτελεί ένα κεφάλαιο εύκολο προς αντικατάσταση αυτό του Ορμπελίν Πινέδα αλλά η ΑΕΚ δεν έχει να χάσει από τη συγκεκριμένη υπόθεση και γι' αυτό δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε καθημερινά με αυτή πλην των αναφορών που είναι η υποχρέωση μας όταν τονίζεται κάτι στο Μεξικό. Επιπρόσθετα ο κόσμος της Ένωσης δεν χρειάζεται να μπαίνει στο... τρυπάκι να γκρινιάζει, να τα χώνει στον "Μαγίτο", επειδή στην πατρίδα του συνηθίζουν να γράφουν και να φτιάχνουν σενάρια. Ο διεθνής Μεξικανός χαφ είναι πάντα 100% συγκεντρωμένος στην ΑΕΚ και τις υποχρεώσεις της δίνοντας πάντα το 101% και χωρίς τραυματισμούς, δίχως προβλήματα αν και πότε γύρισε από υπερατλαντικό ταξίδι, έχοντας δώσει στον Δικέφαλο τέσσερα από τα καλύτερά του ποδοσφαιρικά χρόνια... Ποτέ δεν είπε "θέλω να φύγω", πότε δεν πίεσε προς αυτή την κατεύθυνση την ομάδα, άρα είναι άριστη και άψογη η συμπεριφορά του για να επιτρέπει αρνητικά (από ελάχιστους ευτυχώς) σχόλια.

Η υπόθεση είναι τέτοια που τραβάει πάντα και στην ΑΕΚ περιμένουν για μια υπόθεση για την οποία όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα οι Νίκολιτς και Ριμπάλτα είναι έτοιμοι να τη διαχειριστούν για την επόμενη κιτρινόμαυρη μέρα...