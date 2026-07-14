ΑΕΚ: Sold out το φιλικό με τη Φίτεσε
Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί μπροστά σε γεμάτες εξέδρες στο δεύτερο φιλικό τεστ επί ολλανδικού εδάφους, καθώς η Φίτεσε ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Τετάρτης με την Ένωση (15/7, 20:00, Live από Gazzetta) εξαντλήθηκαν.
Δυναμική αναμένεται να είναι και η παρουσία των οπαδών του Δικεφάλου, οι οποίοι ακολουθούν την ομάδα στην καλοκαιρινή της προετοιμασία. Όπως και στο πρώτο φιλικό... ξεμούδιασμα απέναντι στην Ντε Γκράαφσχαπ (1-2), έτσι και τώρα οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν τη δική τους εξέδρα στις κερκίδες του Sportpark Loo Park.
Να θυμίσουμε πως η ΑΕΚ έχει πλεον μπει στη δεύτερη εβδομάδα του βασικού σταδίου στην Ολλανδία. Οι «κιτρινόμαυροι» θα παραμείνουν εκεί έως το Σάββατο (18/7), πριν επιστρέψουν για ένα σύντομο διάλειμμα και ακολουθήσει το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας, από τις 23 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου.
ℹ️De oefenwedstrijd tegen AEK Athene is uitverkocht!🎟️ pic.twitter.com/b3vb8oNw9H— Vitesse (@MijnVitesse) July 14, 2026
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