Οι Παναθηναϊκός και Ραπίντ συμφώνησαν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ως προς το μεταξύ τους φιλικό παιχνίδι, που θα γίνει την Τετάρτη.

Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη θα δώσει ένα ακόμα δυνατό φιλικό ματς.

Στις 19:00 θα φιλοξενηθεί από τη Ραπίντ Βιέννης και ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ουσιαστικά θα μοντάρει την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του για τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν με αντίπαλο την ουγγρική Πάκσι, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Γι' αυτό οι δύο προπονητές, ο Νίστρουp και ο συμπατριώτης του Γιοχάνες Χοφ Θόρουπ, συμφώνησαν μετά το 90λεπτο να γίνει ένα μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια να παίξουν 30 λεπτά επιπλέον. Με αυτόν τον τρόπο οι 2 ομάδες θα παίξουν ουσιαστικά την Τετάρτη 120 λεπτά.

