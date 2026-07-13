Σεϊταρίδης - Φύσσας: «Φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, χρειάζεται αγάπη, πάθος, αφοσίωση»

Τάκης Φύσσας και Γιούρκας Σεϊταρίδης συγκίνησαν με τα λόγια τους προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού για τη φανέλα της αγαπημένης τους ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της υπέροχης εκδήλωσης για την παρουσίαση των νέων εμφανίσεων του Παναθηναϊκού, που έλαβε χώρα στο roof του Δήμου Αθηναίων, οι θρύλοι των «πρασίνων», Τάκης Φύσσας και Γιούρκας Σεϊταρίδης κλήθηκαν στη σκηνή για να πουν δύο λόγια και να προλογίσουν στην ουσία τις νέες φανέλες του «τριφυλλιού».

Ο Τάκης Φύσσας ξεκίνησε πρώτος λέγοντας: «Καλησπέρα σας. Με τον Γιούρκα παίξαμε πολλά χρόνια μαζί και με τον Στέφανο συμπαίκτες. Ήρθαμε να παρουσιάσουμε τη νέα φανέλα για να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Η φανέλα μας έμαθε τι σημαίνει να εκπροσωπείς τον Παναθηναϊκό.

Η Αθήνα είναι η έδρα μας. Πιστεύουμε ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Παναθηναϊκού μας. Έδωσε τόσα πολλά στην ανθρωπότητα, δίδαξε πολιτισμό. Πριν από 26 χρόνια φορέσαμε αυτή τη φανέλα και πιστεύαμε ότι θα τιμήσουμε την ομάδα και αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν. Δεν πιστεύαμε ότι θα ήμασταν εδώ για να παραδώσουμε την επόμενη.

Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ, χρειάζονται ανθρώπους που πιστεύουν στο αύριο.

Θα ζήσετε στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στην καρδιά σας. Απευθύνομαι προς τους παίκτες. Δεν φοράτε απλώς μια φανέλα, χρειάζεται αγάπη, πάθος, θυσία και αφοσίωση.

Ο Γιούρκας από την άλλη πήρε τον λόγο και είπε: «Εγώ πρόλαβα και τον Ζέκα. Εγώ Τάκη δεν θυμάμαι μόνο τα παιχνίδια. Θυμάμαι την ευθύνη που είχα και την περηφάνια που είχα ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Τη φανέλα δεν τη δανειζόμαστε, δεν την κρατά κανείς για πάντα. Όταν έρθει η σειρά των επόμενων την επιστρέφουμε. Από την ιστορία δανειζόμαστε αυτή τη φανέλα.

Εμείς κάναμε το ταξίδι μας. Ξεκινάει το δικό σας. Απολαύστε το, είναι πάρα πολύ σύντομο και δεν θα το καταλάβετε. Θα υπάρξουν απαιτητικές βραδιές και μεγάλες νίκες.

Να θυμάστε πάντα ότι φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, τη φανέλα του Παναθηναϊκού.