Ο Τζέικομπ Νίστρουπ προσανατολίζεται να διατηρήσει τα πλάνα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αν και φυσικά υπάρχουν πιθανότητες για κάποιες μικρές αλλαγές.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Κηφισιά (21:15-SKAI-Live απ' το Gazzetta) σε εξ' αναβολής αγώνα για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Superleague στο ΟΑΚΑ με στόχο τη νίκη και το 3/3 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» δεν είχαν παίξει στην πρώτη «στροφή», αφού άσκησαν το δικαίωμά τους (joker out) προκειμένου να πάρουν αναβολή ανάμεσα από τα παιχνίδια με τη Χράντετς Κράλοβε για να μπορέσουν να επικεντρωθούν απερίσπαστοι στον πρώτο σημαντικό στόχο της σεζόν.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν θα μπορέσει να έχει στη διάθεσή του, εκτός των μακροχρόνιων απόντων Ίνγκασον και Παντελίδη, τους τραυματίες Τσάπρα και Τσιριβέγια, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν και τον τιμωρημένο Ντέσερς, του οποίου η έφεση εκδικάσθηκε, το αποτέλεσμα δεν έχει βγει, αλλά και πάλι το παιχνίδι αυτό το χάνει σίγουρα, αφού και να δικαιωθεί η ποινή του από την αποβολή στο ματς με τον ΠΑΟΚ θα πάει στο ένα παιχνίδι, που ορίζει ο κανονισμός της απευθείας κόκκινης κάρτας.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναϊ, Γιάγκουσιτς, Κυριόπουλος, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ.

Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναϊ, Γιάγκουσιτς, Κυριόπουλος, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ.

Οι στάνταρ επιλογές και οι λιγοστές πιθανές αλλαγές του Νίστρουπ

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του βράδυ της Κυριακής (06/09) και όντας σ' ένα δρόμο δημιουργίας χημείας μεταξύ των παικτών της βασικής ενδεκάδας, εκείνος δεν αναμένεται να προβεί σε ιδιαίτερες αλλαγές, κρατώντας το 4-4-2 και αποφεύγοντας το ροτέισον. Προφανώς αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να υπάρξουν κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις, ωστόσο η ενδεκάδα θα είναι απείραχτη στο μεγαλύτερο μέρος της, αν όχι όλο.

Ο Δανός τεχνικός θα διατηρήσει τον Ινάκι Πένια κάτω από την εστία του Παναθηναϊκού. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι πιθανότατα οι Ντε Φράι (δεξιά) και Φαν Ντρόνγκελεν (αριστερά). Στο δεξί άκρο ο Καλάμπρια είναι εκείνος που έχει προβάδισμα, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια πως δεν υπάρχει πιθανότητα να πάρει τη θέση του ο Κάτρης για να μην παίξει δεύτερο σερί παιχνίδι ο Ιταλός. Στο αριστερό άκρο θα είναι ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή ο Λούζα διεκδικεί τη θέση ενός εκ των Καμαρά ή Κάνγκουα, οι οποίοι βέβαια τα πήγαν αρκετά καλά στο περασμένο παιχνίδι. Δεξιά λογικά θα δούμε και πάλι τον φορμαρισμένο Ταμπόρδα, ο οποίος βγήκε και νωρίς αλλαγή (61') στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αριστερά θα είναι πιθανότατα ο Αντίνο, παρ' ότι έβγαλε όλο το παιχνίδι με τον «δικέφαλο του βορρά».

Στην κορυφή της επίθεσης το δίδυμο δεν αναμένεται να αλλάξει, ειδικά μετά και την απουσία του Ντέσερς. Λιβάι και Τεττέη θα βρίσκονται στην... αιχμή του δόρατος για τους «πράσινους».