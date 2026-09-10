Το εξ αναβολής παιχνίδι που δείχνει κορυφή!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ (21:15) στο εξ αναβολής παιχνίδι για την 1 η αγωνιστική της Super League, με φόντο το απόλυτο και την κορυφή.

Το παζλ της πρεμιέρας του πρωταθλήματος ολοκληρώνεται στο ΟΑΚΑ με την αναμέτρηση που είχε αναβληθεί λόγω αιτήματος του «τριφυλλιού» που είχε τα παιχνίδια με τη Χράντετς για την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ έχοντας 2/2 ως τώρα ψάχνει νέα νίκη για το 3/3 που θα τη στείλει στην κορυφή, μαζί με τον Παναιτωλικό που είναι η μοναδική ομάδα στη Super League με το απόλυτο.

Μάλιστα η ομάδα του Αγρινίου είναι ο αντίπαλος που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός λίγα 24ωρα μετά, στο ΟΑΚΑ σε ένα άτυπο ντέρμπι κορυφής.

Μέχρι τότε όμως οι «πράσινοι» καλούνται να συνεχίσουν στο μονοπάτι των νικών, καθώς προέρχονται από τη νίκη στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (3- 1) στην ομολογουμένως καλύτερη εμφάνιση της ομάδας στα επίσημα παιχνίδια της, με τον Ταμπόρδα να ανοίγει το σκορ και στη συνέχεια να αναλαμβάνει δράση ο Τετέι με δύο τέρματα.

Αντίπαλος είναι η επικίνδυνη για οποιονδήποτε ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, η οποία ήδη έχει κόψει βαθμούς από έτερο διεκδικητή του τίτλου (1-1 με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο) ενώ πέρυσι έκανε βαθμολογική ζημιά και στο «τριφύλλι» με τη νίκη 3-2 στο Βόλο.

Οι Κηφισιώτες έχουν έναν βαθμό σε δύο αγώνες αφού προέρχονται από ήττα στο Ηράκλειο από τον ΟΦΗ και θα επιδιώξουν να βάλουν δύσκολα στο φαβορί. Πάντως όπως συνέβη με τον Λεβαδειακό, έτσι και με τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός είχε προβάδισμα στην ανάπαυλα, κάτι που θα επιδιώξει και τώρα για να βάλει τις βάσεις για το πρώτο 3/3 σε εκκίνηση μετά το 2023. Στο 1.87 το 1/1 ημίχρονο/τελικό στο ΟΑΚΑ.

Σε πρωταγωνιστικό ρόλο ο φορμαρισμένος Ανδρέας Τετέι που έκανε θραύση στο ντέρμπι. Στο 1.91 να σκοράρει ο διεθνής επιθετικός απέναντι στην πρώην ομάδα του.

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