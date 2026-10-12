Ο Άρης επέστρεψε στις προπονήσεις μετά τη νίκη επί του Βόλου, με τον Γρηγορίου να κρατά τα θετικά του πρώτου μέρους και να εστιάζει στις αδυναμίες της διαχείρισης.

Στις προπονήσεις επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας (12/10) ο Άρης, μία ημέρα μετά τη νίκη 3-2 επί του Βόλου Elabet και σε μία περίοδο όπου το τεχνικό επιτελείο έχει ήδη αρκετά συμπεράσματα να επεξεργαστεί.

Το πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, η επιθετική αποτελεσματικότητα και η γενικότερη εικόνα μέχρι το 3-0 άφησαν θετικά μηνύματα, όμως η διαχείριση του δεύτερου μέρους, η χαλάρωση και η πτώση της ομοιογένειας μετά τις αλλαγές είναι κομμάτια που προβλημάτισαν και πάνω στα οποία ο Μιχάλης Γρηγορίου θα εστιάσει τις επόμενες ημέρες.

Στόχος είναι ο Άρης να διατηρήσει τα στοιχεία που λειτούργησαν απέναντι στον Βόλο, αλλά να βελτιώσει τη διάρκεια, τη συγκέντρωση και τη συμπεριφορά του όταν το παιχνίδι αλλάζει ρυθμό ή απαιτεί διαχείριση.

Σήμερα (12/10) οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, με αποθεραπεία και αποκατάσταση για όσους επιβαρύνθηκαν περισσότερο και πρόγραμμα υψηλότερης έντασης για τους υπόλοιπους. Η ομάδα θα έχει ρεπό την Τρίτη και από την Τετάρτη θα αρχίσει ουσιαστικά η προετοιμασία για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το πρωί της Δευτέρας στις προπονητικές εγκαταστάσεις.

Στη σημερινή προπόνηση χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ.

Αποθεραπεία και αποκατάσταση για το πρώτο, ενώ για το δεύτερο γκρουπ το πρόγραμμα περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, παιχνίδι κατοχής μπάλας (με υπεραριθμία), ένα μπλοκ ταχυδύναμης και ολοκληρώθηκε με παιχνίδια υψηλής έντασης.

Αύριο, Τρίτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα έχουν ρεπό.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης (14/10) στις προπονητικές εγκαταστάσεις ενόψει του αγώνα με την Κηφισιά Tutu Deals στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (18/10, 20:00), στο πλαίσιο της 7ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.»