Ο Μπατίστ Σανταμαρία είναι έτοιμος να γίνει κάτοικος Τούμπας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ένας μέσος με γεμάτες σεζόν στην καριέρα του.

Η επιτομή της ισορροπίας. Αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού του Μπαπτίστ Σανταμαρία. Ο γεννημένος στις 9 Μαρτίου 1995 δεξιοπόδαρος Γάλλος μέσος είναι μία ανάσα από τον ΠΑΟΚ.

Ένας παίκτης με γεμάτες σεζόν στην καριέρα του που παίζει ως αμυντικός μέσος. Ο ΠΑΟΚ θα τον αποκτήσει από τη Βαλένθια, με την οποία έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο. Οι Ισπανοί υποστηρίζουν ότι θα λύσει τη συνεργασία του με τις «νυχτερίδες» και θα έρθει στην Τούμπα. Ο Σανταμαρία με ύψος 1,83 δεν είναι ένας μέσος που θα προσφέρει γκολ ή πολλές ασίστ. Οι αριθμοί σε γκολ κι ασίστ δεν ήταν ποτέ το δυνατό του σημείο.

Τη σεζόν που πέρασε είχε 22 ματς, 1γκολ με τη Βαλένθια στη La Liga και 2 ασίστ. Το προηγούμενο γκολ του ήταν τη σεζόν 2022-23... Είναι, όμως, ένας παίκτης που προσφέρει ισορροπία. Σταθερότητα. Ένας χαφ που συνδέει τα μετόπισθεν με τη μεσοεπιθετική γραμμή, ικανός στο αμυντικό transition.

Οι γεμάτες σεζόν

Ο Σανταμαρία αναδείχθηκε στην ακαδημία της Τουρ. Έκανε το ντεμπούτο του στη Ligue 2 στις 18 Οκτωβρίου 2013 εναντίον της Μπαστιά, αντικαθιστώντας τον Μπράιαν Μπεργκουνιού. Τη σεζόν 2013-14 μέτρησε 24 ματς και 4 γκολ στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Την επόμενη περίοδο στην ίδια κατηγορία οι συμμετοχές του ήταν 39, οι 35 στο πρωτάθλημα 2.367 λεπτά), ενώ είχε και 4 γκολ. Την τρίτη του επαγγελματική σεζόν στην Τουρ είχε 35 αγώνες και 6 γκολ, τα περισσότερα που έχει σημειώσει σε μία χρονιά. Αυτή η πορεία του προκάλεσε το ενδιαφέρον της Ανζέ. Στις 25 Ιουνίου 2016 υπέγραψε στην ομάδα της Ligue 1, έναντι μισού εκατ. ευρώ.

Στην πρώτη του σεζόν στη Ligue 1, σε ένα απαιτητικό και με ένταση πρωτάθλημα, ο Σανταμαρία είχε 43 συμμετοχές. Οι 37 στο πρωτάθλημα και συνολικά 3.075 λεπτά. Την επόμενη σεζόν είχε 33 αγώνες (2.598' στο πρωτάθλημα) και την περίοδο 2018-19 είχε 40 αγώνες κι 1 γκολ. Τα 38 παιχνίδια ήταν στη Ligue 1. Συνολικά 3.247 λεπτά!

Η μεταγραφή ρεκόρ της Φράιμπουργκ

Ο Σανταμαρία την περίοδο 2019-20 είχε ακόμα 30 ματς με την Ανζέ. Έπαιξε και 3 αγώνες, όλα 90λεπτα στην έναρξη της σεζόν 2020-21, αλλά ήταν η τελευταίοι του με τη συγκεκριμένη ομάδα. Η Φράιμπουργκ είχε σκληρές διαπραγματεύσεις με την Ανζέ και φέρεται να έβγαλε πάνω από 10 εκατ. ευρώ από το ταμείο της για να πάρει τον Σανταμαρία. Το περιοδικό kicker έγραψε ότι το κόστος της μεταγραφής ήταν «περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο στην ιστορία της Φράιμπουργκ». Η Ανζέ αντέδρασε και διέρρευσε εκείνη την εποχή ότι ήδη είχε απορρίψει πρόταση 11 εκατ. ευρώ. Το πόκερ συνεχιζόταν ανάμεσα σε Γάλλους και Γερμανούς και τελικά ο παίκτης μετακόμισε στη Μπουντσελίγκα.

«Ήμασταν αποφασισμένοι να υπογράψουμε τον Μπαπτίστ και τώρα είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι μαζί μας. Με την εντυπωσιακή προσέγγισή του στο γήπεδο, θα δώσει στο παιχνίδι μας την απαραίτητη ισορροπία και σταθερότητα», είχε δηλώσει τότε ο αθλητικός διευθυντής της Φράιμπουργκ Κλέμενς Χάρτενμπαχ.

Επιστροφή στη Γαλλία

Στη Φράιμπουργκ μέτρησε 31 παιχνίδια, τα 30 στο πρωτάθλημα (2.221') με 1 γκολ και 2 ασίστ, αλλά στο τέλος της σεζόν επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους και ζήτησε μεταγραφή. Ο Σανταμαρία στις 17 Αυγούστου 2021 γύρισε στη Γαλλία για τη Ρεν, έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε προλάβει τον Αύγουστο να παίξει 2 ακόμα ματς με τη Φράιμπουργκ. Στην πρώτη του σεζόν στη Ρεν είχε 45 αγώνες, 2 γκολ και 2 ασίστ. Οι 34 αγώνες ήταν στο πρωτάθλημα (2.516') κaι 7 είχε στο Conference League.

Την περίοδο 2022-23 ο Σανταμαρία μέτρησε 30 αγώνες. Έχασε πολλά παιχνίδια, λόγω ενός τραυματισμού στον αστράγαλο. Την επόμενη σεζόν, ωστόσο, ανέβησε στις 42 συμμετοχές. Οι 30 στο πρωτάθλημα και οι 7 στο Europa League. Οι δύο ήταν κόντρα στον Παναθηναϊκό. Με το «8» στη φανέλα. Στη Λεωφόρο στις 26/10/23 ο Σανταμαρία μπήκε αλλαγή στο 30' αντί του τραυματία Μπουριζό στη νίκη των Γάλλων με 2-1. Στο δεύτερο ματς μπήκε στο 62' αντί του διεθνούς Ελβετού Ρίντερ. Πήρε, μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο ματς. Το σκορ ήταν 1-1 με την είσοδό του στο ματς και οι Γάλλοι αν και με δέκα παίκτες, επικράτησαν τελικά του τριφυλλιού με 3-1.

Ο Σανταμαρία τη σεζόν 2024-25 μέτρησε 11 ματς με τη Ρεν και στις 22 Ιανουαρίου 2025 δόθηκε δανεικός στη Νις, όπου έκανε ακόμα 14 ματς. Η Νις δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς και ο Γάλλος μέσος τον Αύγουστο του 2025 μετακόμισε στη Βαλένθια με διετές συμβόλαιο. Έκανε 22 παιχνίδια και πλέον του μέλλον του δείχνει να είναι στον ΠΑΟΚ.

Το χόμπι του

Ο Σανταμαρία, ο οποίος είναι παντρεμένος κι έχει ένα παιδί, επισκέφθηκε στο παρελθόν την Ελλάδα για διακοπές. Βρέθηκε στη Σαντορίνη με τη σύζυγό του.

Ο ίδιος ωστόσο, δεν κρύβει τη λατρεία του για τα άλογα. Συχνά ανεβάζει φωτογραφίες, όπου κάνει ιππασία. «Είναι απίστευτα ζώα και σου προσφέρουν ηρεμία και πειθαρχία», έχει σχολιάσει ο ίδιος. Έχει τατουάζ με τον ίδιο να ιππεύει ένα άλογο και πολλές φορές έχει μιλήσει για τη σύνδεση που έχει το ποδόσφαιρο και η ιππασία.

Μία φάρμα είναι το όνειρό του όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο, όταν θα βγει από την πίεση των απαιτητικών αγώνων σε υψηλό επίπεδο. Και σκοπεύει να το πραγματοποιήσει.

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