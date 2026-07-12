Ολυμπιακός: Η εικόνα από τα πιο ενδιαφέροντα πρόσωπα του νέου φιλικού

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta την εικόνα έξι παικτών του Ολυμπιακού στο δεύτερο φιλικό του.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν έδωσε το δεύτερο φιλικό του, στο οποίο ήταν κατώτερος απ΄ ότι στο πρώτο, έχοντας αντίπαλο μία πιθανότατα καλύτερο αντίπαλο. Με γενικά μία απόδοση που δεν μπορεί να άφησε γενικά κανέναν ευχαριστημένο στην ομάδα, με εξαίρεση το 20λεπτο από το 60’ έως το 80’, καθώς στο υπόλοιπο διάστημα δεν βλεπόταν.

Σκέφτηκα, πάντως, να επικεντρωθώ εδώ στα πιο ενδιαφέροντα πρόσωπα της ισοπαλίας με τη βελγική Λέουβεν, με εξαίρεση τον Αντρέ Λουίς, που είναι μία ξεχωριστή ιστορία. Εννοώ κατά βάση καινούργια η,…σχεδόν καινούργια πρόσωπα, στα οποία εστιάζουμε, για ευνόητους λόγους. Όπως για παράδειγμα στον Σμάϊλοβιτς, που ουσιαστικά έκανε το (ανεπίσημο) ντεμπούτο του στον Ολυμπιακό, καθώς στο προηγούμενο, πρώτο φιλικό, είχε αγωνιστεί για πέντε-έξι λεπτά στο τέλος.

Ο Σουηδός είχε μία καλή εικόνα, και στις δύο φάσεις του παιχνιδιού. Αφενός μεν είχε κρίσιμη επέμβαση, καθάρισε σέντρα ψηλά, κέρδισε μάχη, μάρκαρε ψηλά, κάλυψε σωστά, βγήκε κι έκοψε, είχε ψυχραιμία να γυρίσει σωστά την μπάλα πίσω στον γκολκίπερ με το κεφάλι. Αφετέρου δε είχε μία εξαιρετική 40άρα πάσα, μία καλή προώθηση με κατάληξη μία πάσα έστω κι αν δεν πέρασε κι όποτε πάσαρε χαμηλά το έκανε σωστά και μπροστά. Δεν ήταν μία σούπερ εμφάνιση, για δύο λόγους. Ο πρώτος γιατί κάποια διωξίματα του ήταν ημιτελή κι όχι ξεκάθαρα και ο δεύτερος γιατί στη φάση της μεγάλης ευκαιρίας της Λέουβεν, ένα λεπτό πριν το 1-0, δεν είχε καλή συνεννόηση με τον Γιάρεμτσουκ για το μαρκάρισμα. Αλλά ήταν μία καλή εμφάνιση, την λες κι αρκετά πειστική.

Αντίθετα, δεν μπορώ να πω το ίδιο για τον Κάρμο. Κακό δεν τον λες, όμως σίγουρα δεν τον λες και καλό. Δεν τις καθάριζε τις προσωπικές μάχες, κρατώντας τις ζωντανές. Τρεις φορές τον πέρασαν, και τις δύο σταμάτησε τους αντίπαλους με φάουλ. Δεν είναι ακόμη στα ίσα του ο Πορτογάλος. Καλές οι βαθιές μπαλιές από πίσω για την επίθεση, όμως ο στόπερ πρώτα πρέπει να κόβει.

Ο Μαφέο κινήθηκε σε μάλλον χαμηλές στροφές. Κακή η αντίδραση του στη φάση της ισοφάρισης των Βέλγων, ενώ του πέρασαν και δύο σέντρες. Έκοψε σε κόρνερ μία πλαγιοκόπηση, είχε δύο συνεργασίες με τον Αντρέ Λουίς, έκανε μία σέντρα μέτρια. Μέχρι εκεί, τίποτα παραπάνω.

Ο Φορτούνης δεν είχε στιγμές να κάνει διαφορά σε αυτό το ματς. Καμία τελική η, καλή σέντρα η, καλό «στημένο». Κι είχε και κακές πάσες. Δύο έξυπνες μπαλιές σε ένα ολόκληρο ημίχρονο σίγουρα δεν αρκούν. Να του πιστώσουμε ότι γύρισε δύο φορές πίσω και καθάρισε, τη μία με εξαιρετικό τρόπο. Αν μη τι άλλο, δείχνει διάθεση να παίξει για την ομάδα.

Ο Μασούρας έπαιξε ένα ημίχρονο σε ρόλο δεύτερου φορ και 20 λεπτά φορ. Το πάλεψε είναι αλήθεια, αλλά χωρίς ουσία. Πάντως, αυτός κι ο Φόρτου πρωταγωνίστησαν στη μοναδική καλή επίθεση της ομάδας στο α΄ ημίχρονο, με την πάσα του Μασού στον Φορτούνη και στη συνέχεια την ασίστ του Φορτούνη στον Γιάρεμτσουκ, που βγήκε φάτσα με τον γκολκίπερ. Ο επόπτης όμως υπέδειξε οφσάϊντ τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Μου φάνηκε πως δεν ήταν οφσάϊντ, οριακά. Αλλά μου φάνηκε κι ότι δεν σήκωνε ποτέ το σημαιάκι του ο επόπτης, αν ο Μασούρας πάσαρε πιο γρήγορα στο ξεκίνημα της φάσης.

Ο Γιάρεμτσουκ έβαλε κι άλλο γκολ, από θέση οφσάϊντ ο ίδιος, λίγα λεπτά αργότερα, σε φάση για την οποία δεν μπορούμε να έχουμε καμία άποψη. Ο Ουκρανός δεν σκόραρε, πάντως, όταν έπρεπε, στη μεγάλη ευκαιρία που είχε, με τον γκολκίπερ πεσμένο-σούταρε άστοχα σχεδόν εξ επαφής. Δεν ήταν αυτή τη φορά ιδιαίτερα κινητικός, δεν είχε καμία συνεργασία με τον Φορτούνη κι άλλη μία φορά που βρέθηκε σε θέση βολής, πάλι αστόχησε. Είναι καλό που μπαίνει στις φάσεις, έστω χωρίς πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας, αλλά δεν μου έκανε καθόλου καλή εντύπωση η αντίδραση του αμυντικά σε δύο στημένες φάσεις υπέρ των Βέλγων. Και στις δύο ήταν σαν να παρακολουθούσε παρά σαν να παίζει. Κι από τύχη δεν μπήκαν δύο γκολ για τη Λέουβεν…

Ας αποφασίσει αν θέλει να μείνει. Αλλά όταν λέει ότι θέλει να φύγει και δεν έχει πρόταση, πρέπει να έχει καλή νοοτροπία στις υποχρεώσεις του.

Άσχετο: Ακούω ότι ο Ολυμπιακός δεν έκανε καμία πρόταση 10-12 εκ. Ευρώ στη Σεντ Ετιέν για τον Νταβιτασβίλι, όπως υποστηρίζουν στη Γεωργία, και ότι ο Καντσελιέρι απάντησε αρνητικά στην προοπτική να έρθει στην Ελλάδα. Μακάρι να μην…ακούω καλά, αλλά…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Τελικά, το πρώτο φιλικό του ο Ολυμπιακός το γύρισε με δύο γκολ στο 85’ και στο 93’ και το δεύτερο του φιλικό του το γύρισαν με γκολ στο 86’! Έτσι, όμως, είναι αυτά, όταν πας τα παιχνίδια σου στο όριο και δεν είσαι εύκολος στο γκολ, αλλά και στο να κρατήσεις το μηδέν.

Ας προσέξουν λίγο ο προπονητής και οι παίκτες πως και στα δύο πρώτα φιλικά ο Ολυμπιακός έφαγε γκολ με κεφαλιές από σέντρες από τα πλάγια, με τη Ράκοφ από αριστερά και με τη Λέουβεν από δεξιά. Σέντρες που βγήκαν εύκολα από τα πλάγια και κεφαλιές με τις οποίες οι αντίπαλοι κυνηγοί έβαλαν στα δίκτυα τους Κάρμο και Μαφέο αντιστοιχα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι