Σύμφωνα με τον έγκριτο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Ολυμπιακός πρόκειται να κινηθεί για τον στόπερ Φεντερίκο Μπονίνι, αν φύγει ο Πιρόλα.

Οι μεταγραφικές εξελίξεις «τρέχουν» τις τελευταίες ημέρες στον Ολυμπιακό, καθώς οι άνθρωποι της ομάδας θέλουν να δώσουν το καλύτερο δυνατό στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενόψει των προκριματικών του Champions League και φυσικά της νέας σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους και στο παζλ του ρόστερ σιγά σιγά θα προστίθενται και άλλοι ποδοσφαιριστές. Ωστόσο, πάντα υπάρχει και το ενδεχόμενο αποχώρησης, με τον Λορέντσο Πιρόλα να είναι μεταξύ των παικτών που κάνουν... κλικ σε αρκετούς συλλόγους.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, οι Πειραιώτες σκοπεύουν να κινηθούν για τον Ιταλό στόπερ, Φεντερίκο Μπονίνι, σε περίπτωση που αποχαιρετήσουν τον Πιρόλα.

Πρόκειται για των 24 ετών κεντρικό αμυντικό της Αλμερία, που έχει στο παλμαρέ του συμμετοχή στις Ακαδημίες της Φιορεντίνα, ενώ μετράει περισσότερα από 150 επαγγελματικές συμμετοχές. Έχει ύψος 1,88μ, είναι αριστεροπόδαρος, ενώ το συμβόλαιό του με τον ισπανικό σύλλογο έχει ισχύ μέχρι το 2031. Βάσει Transfermarkt κοστολογείται στα 3 εκατ. ευρώ.