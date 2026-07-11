Ο επιθετικός της ομάδας του Ολυμπιακού - που έγινε αλλαγή στο φιλικό με τη Λέουβεν - ενδέχεται να τεθεί off για το λιγότερο δέκα ημέρες.

Οι πρώτες πληροφορίες για τον Κλέιτον και την κατάστασή του - και ενώ έγινε αλλαγή στο Ολυμπιακός - Λέουβεν - μιλούν για πιθανότατα μία μικρή θλάση στους οπίσθιους μηριαίους (στο αριστερό του πόδι). Εφόσον ισχύει αυτό τότε ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού θα τεθεί εκτός για τουλάχιστον 10 ημέρες από τώρα και στο εξής.

Οι Πειραιώτες έχουν τραυματίες και τους Ρέτσο, Μουζακίτη και Γκαρθία πλην όμως κανένας εξ αυτών δεν προκύπτει να έχει κάτι το ανησυχητικό. Ο Ολυμπιακός ως γνωστόν γυρίζει το Σάββατο στην Ελλάδα και ξαναφεύγει για Ολλανδία στις 15 Ιουλίου για να μείνει εκεί ως στις 25 του ίδιου μήνα και να δώσει 4 φιλικά προετοιμασίας.