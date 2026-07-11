Νίστρουπ: «Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ στις δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ έκανε το σχόλιό του μετά την φιλική νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Γκρασχόπερ.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού, είπε στην κάμερα του ΣΚΑΙ μετά την επικράτηση της ομάδας του στο φιλικό με τη Γκρασχόπερ: «Είναι άλλου είδους αγώνες αυτοί των φιλικών και άλλοι οι επίσημοι. Είναι όμως καλό όταν νικάς. Δεν είχαμε τους ρυθμούς που θα θέλαμε. Όμως τα πράγματα κύλησαν καλά. Σε γενικές γραμμές είμαι απόλυτα ικανοποιημένος».

Κλείνοντας υπογράμμισε ότι «είμαι πολύ ικανοποιημένος για τους παίκτες μου. Δεν έχει σημασία πόσο έπαιξαν οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την εικόνα των παικτών από τον πάγκο. Οι παίκτες είναι πολύ καλοί σε πολλές θέσεις, κάναμε μία καλή προετοιμασία και δεν ήμασταν τόσο ευάλωτοι σε τραυματισμούς».