Αποχαιρέτισε τον Παναιτωλικό ο Μλάντεν μετά από 4 χρόνια!
Ο έμπειρος Ρουμάνος αμυντικός, που την περασμένη σεζόν είχε περιορισμένη παρουσία στην ενδεκάδα του Παναιτωλικού λόγω τραυματισμού, μέσω του λογαριασμού του στο Instagram με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτισε το Αγρίνιο, αλλά και την οικογένεια του Τίτορμου.
Αναλυτικά ο εκ των αρχηγών της ομάδας τα περασμένα χρόνια έγραψε:
«Μετά από τέσσερα χρόνια με την @panetolikos_fc, ήρθε η ώρα να ευχαριστήσω όλους όσους έκαναν εμένα και την οικογένειά μου να νιώσουμε σαν στο σπίτι μας».
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