Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής αρκετούς βασικούς ενόψει του αγώνα Κυπέλλου κόντρα στη Μαρκό.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μαρκό (15:00, LIVE από το Gazzetta) για την 3η αγωνιστική του League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αποφάσισε να αφήσει εκτός αρκετούς από τους βασικούς του.

Συγκεκριμένα, δεν θα έχει στη διάθεση του, τους Ορτέγκα, Πέντερσεν, Πιρόλα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Γκονζάλες και Ρόκα ενώ στην αποστολή βρίσκεται τόσο ο Φίλης με τον Τουφάκη και τον Μπάκουλα όσο και ο Αβραμούλης.

Αναλυτικά η αποστολή: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Αβραμούλης, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Μπέιλι, Μπάκουλας, Έσε, Φίλης, Τουφάκης, Μάριους, Γιάρεμτσουκ, Ζότα και Κλέιτον.