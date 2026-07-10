Σφιντέρσκι: «Οι πρώτες συζητήσεις με τη Βίντζεβ Λοτζ ξεκίνησαν τον Ιανουάριο, ήθελα να φύγω από τον Παναθηναϊκό»

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι μίλησε για την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό κι έκανε έναν απολογισμό από τη ζωή του στην Ελλάδα.

Ο Κάρολ Σβιντέρσκι σε πρόσφατη συνέντευξή του με αφορμή τη μεταγραφή του στη Βίντζεβ Λοτζ, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για το πέρασμά του από την Ελλάδα.

Όπως τόνισε, η χώρα μας αποτελεί τον σημαντικότερο σταθμό της ποδοσφαιρικής του καριέρας μέχρι στιγμής, ενώ αναφέρθηκε και στην αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό.

Ο διεθνής φορ μάλιστα πρότεινε ανεπιφύλακτα τη Γλυφάδα και τη Θεσσαλονίκη ως ιδανικά μέρη για να μείνει κανείς, εξαίροντας τον τρόπο ζωής των ανθρώπων εκεί.

Αναλυτικά όσα απάντησε ο Σφιντέρσκι για την Ελλάδα:

«Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της ποδοσφαιρικής μου καριέρας στην Ελλάδα. Είτε στον ΠΑΟΚ είτε στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι θα θυμάμαι αυτή την περίοδο με αγάπη, γιατί είναι το σπίτι μου στον κόσμο. Πέρασα υπέροχα ζώντας τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα. Αν κάποιος ήθελε ποτέ να μετακομίσει, θα πρότεινα ανεπιφύλακτα τη Γλυφάδα στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, καθώς είναι πραγματικά υπέροχα μέρη για να ζήσει κανείς. Επομένως, αυτό το μέρος της καριέρας μου πιθανότατα θα το θυμάμαι με την μεγαλύτερη αγάπη».

Για την αποχώρησή του από τους Πράσινους:

«Οι πρώτες συζητήσεις ξεκίνησαν, νομίζω, τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, όταν ήθελα να φύγω από τον Παναθηναϊκό. Εκείνη την εποχή, η Βίντζεβ δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα, τουλάχιστον αυτό μου είπε ο μάνατζέρ μου. Είπε ότι αν συνέβαινε κάτι, θα ξανασυζητούσαμε το θέμα το καλοκαίρι. Και πράγματι, το θέμα επανήλθε τότε».