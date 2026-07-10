Οι παίκτες που επέλεξε ο Νίστρουπ για το φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Γκρασχόπερς και όσα έγιναν στη σημερινή προπόνηση.

Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός στο «Γ. Καλαφάτης», την τελευταία πριν από τον αυριανό φιλικό αγώνα με τη Γκρασχόπερς στη Λεωφόρο (11/07-21:00).

Μετά το τέλος αυτής, ο Δανός τεχνικός ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα συμμετέχουν στην αποστολή για το ματς με τους Ελβετούς.

Σ' αυτή βρίσκονται οι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τεττέη, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος.

Τι περιελάμβανε η σημερινή προπόνηση

Μετά την προθέρμανση, το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας σε μικρούς χώρους, με στόχο τη γρήγορη λήψη αποφάσεων, τη σωστή τοποθέτηση και τη διατήρηση της κατοχής υπό πίεση.

Στο κυρίως μέρος της προπόνησης, οι «πράσινοι» δούλεψαν πάνω στην τακτική, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους συνεργάτες του να δίνουν έμφαση τόσο στην επιθετική ανάπτυξη όσο και στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, διορθώνοντας λεπτομέρειες και δίνοντας συνεχώς οδηγίες στους ποδοσφαιριστές.

Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε ομάδες και δούλεψαν μέσα από παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, με το πρόγραμμα να επικεντρώνεται στην ένταση, στη γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και στις άμεσες και σωστές λήψεις αποφάσεων.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα των φάσεων.