Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς με την Πάσκι θα είναι από τη Δευτέρα (13/07) στη διάθεση του κόσμου.

Ο Παναθηναϊκός μετρά αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων όπου θα αντιμετωπίσει την ουγγρική Πάκσι για τα προκριματικά του Conference League.

Το πρώτο παιχνίδι είναι στην Ουγγαρία και ο Παναθηναϊκός θα έχει στο πλευρό του τους οπαδούς του, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στη χώρα για να στηρίξουν το σύνολο του Νίστρουπ.

Στο «τριφύλλι» δόθηκαν συνολικά 230 εισιτήρια για την αναμέτρηση και η διάθεση τους ξεκινάει από τη Δευτέρα 13/07.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στις 12:00, ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με την Paksi FC (23/07, στις 20:00 τοπική ώρα), στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League.

Η πρώτη φάση της διάθεσης αφορά αποκλειστικά τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026/27. Κάθε κάτοχος θα μπορεί να προμηθευτεί έως δύο (2) ονομαστικά εισιτήρια, με την προϋπόθεση ότι για κάθε εισιτήριο θα καταχωρείται ο κωδικός Gov.gr Wallet ενός ενεργού εισιτηρίου διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026/27.

Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, από την Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 12:00, η διάθεση θα συνεχιστεί για όλους τους φιλάθλους, με δυνατότητα αγοράς έως δύο (2) ονομαστικών εισιτηρίων ανά συναλλαγή.

Η τιμή κάθε εισιτηρίου ανέρχεται σε 11 ευρώ.

Για την έκδοση κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώριση των παρακάτω στοιχείων:

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

Ημερομηνία γέννησης

Τόπος γέννησης

Κινητό τηλέφωνο

Διεύθυνση e-mail

Τα εισιτήρια είναι αυστηρά ονομαστικά και θα αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (e-ticket) στη διεύθυνση e-mail που θα δηλωθεί κατά την αγορά.

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Ο αριθμός των διαθέσιμων εισιτηρίων είναι ιδιαίτερα περιορισμένος και η διάθεσή τους θα πραγματοποιηθεί μέχρι την εξάντλησή τους».