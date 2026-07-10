Η ανταπρόκριση των φίλων του Παναθηναϊκού ως προς το εν Ελλάδι φιλικό με τη Γκρασχόπερς και τα φθηνά διαρκείας.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού δείχνει διατεθειμένος να βάλει... πλάτη στο νέο ξεκίνημα που κάνει η ομάδα υπό την καθοδήγηση του Τζέικομπ Νίστρουπ και το κάνει αυτό όσο πιο έμπρακτα γίνεται.

Στο πρώτο εν Ελλάδι φιλικό που θα δώσουν φέτος οι «πράσινοι» και τρίτο συνολικά, το οποίο θα γίνει το Σάββατο (11/07-21:00) στη Λεωφόρο, η προπώληση των εισιτηρίων έχει πάει εξαιρετικά, αφού το πρωί της Παρασκευής (09/07) άγγιζε σχεδόν τις 10 χιλ.

Πιο συγκεκριμένα, το νούμερο είχε φτάσει τα 9.670 εισιτήρια και αυτή τη στιγμή θα έχει αυξηθεί περαιτέρω πηγαίνοντας για να φτάσει πενταψήφιο νούμερο.

Τα «κόρνερ» θα είναι γεμάτα όπως και οι θύρες 9-10 ενώ σχεδόν πλήρεις είναι και οι 6-7. Κι όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα του Ιουλίου.

Παράλληλα, αρκετά καλά πηγαίνει και η διάθεση των φθηνών εισιτηρίων διαρκείας που έβγαλε η ΠΑΕ στο ΟΑΚΑ για τις θύρες 17Α και 17Β, το κόστος των οποίων είναι στα 280 ευρώ.

Από τα 2,5 χιλ. κομμάτια που είναι προς διάθεση, έχουν δοθεί μέσα σε μόλις τρεις μέρες τα 1.000 εξ' αυτών.

Όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των εισιτηρίων διαρκείας που έχουν διατεθεί για την τρέχουσα σεζόν, ο αριθμός αυτών είναι περίπου στις 11 χιλ.