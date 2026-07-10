Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει μέσα από το blog του στο gazzetta μία…υποψία του για τον Μεντιλίμπαρ και τον Φορτούνη, αλλά και μία εξόφθαλμη διαπίστωση.

Τι μου άρεσε περισσότερο στο πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού; Ξεκάθαρα ένα πράγμα, η καλή χημεία που έβγαλαν ο Φορτούνης με τον Γιάρεμτσουκ.

Κι όχι, δεν στέκομαι απλά στις δύο καλές σέντρες του Φόρτου στο 92’ και στο 93’, που προκάλεσαν τις δύο ευκαιρίες για κεφαλιές από καλές θέσεις του Ουκρανού, που στη δεύτερη περίπτωση έστω με δεύτερη τελική, στο ριμπάουντ, σκόραρε. Ήταν όντως οι δύο αυτές στιγμές το κερασάκι στην τούρτα της καλής συνεργασίας των δύο άσων, όμως ήταν πολύ εύκολο να διακρίνει κάποιος την καλή διάθεση που έδειξαν να έχουν για να συνδυαστούν οι δύο αυτοί ποιοτικοί παίκτες.

Για να είμαι ειλικρινής δεν το ξέρω, αλλά…υποψιάζομαι ότι ο Μεντιλίμπαρ θα ζήτησε από τον Φορτούνη να «ψάχνει» μέσα στο παιχνίδι τον Γιάρεμτσουκ. Τόσο γιατί έτσι πρέπει να κάνει ο πιο δημιουργικός παίκτης, να «βρίσκει» τον εκτελεστή σέντερ φορ, όσο και γιατί στον Ολυμπιακό θέλουν να έχουν ζεστό τον Ουκρανό, προκειμένου να του αλλάξουν τα μυαλά και να μείνει στην ομάδα…

Η ουσία είναι ότι είδαμε καλή χημεία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο έμπειρους παίκτες. Τουλάχιστον άλλες δύο φορές συνεργάστηκαν πολύ καλά, ενώ δύο ακόμη φορές ο αρχηγός του Ολυμπιακού προσπάθησε να τον βρει, έστω χωρίς επιτυχία, στην αντίπαλη περιοχή. Και νομίζω, γενικά, ότι πραγματικά ο Φορτούνης με τον Γιάρεμτσουκ μπορεί να «βρεθούν» πολύ καλύτερα ακόμη και να αποτελέσουν όπλο της ομάδας του Μεντιλίμπαρ, αν σκεφτούμε ότι έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί ένα ημίχρονο και κατάφεραν σε αυτά τα 45 λεπτά να βγάλουν καλή χημεία.

Παρεμπιπτόντως, είδαμε σε αυτό το πρώτο φιλικό από πλευράς Φορτούνη τη μεγάλη ελευθερία που του έχει δώσει ο προπονητής να παίζει σε όλους τους χώρους πίσω από τον σέντερ φορ. Τυπικά ξεκίνησε ως έξω αριστερά, αλλά τον είδαμε ίσως περισσότερο να κινείται στα δεξιά και στον άξονα! Όπως είδαμε και ορισμένες πολύ έξυπνες πάσες του, κάποιες από αυτές προς τον Αντρέ Λουίς, έναν άλλο κυνηγό που παρά τα όποια μειονεκτήματα του έχει ποιότητα και τα κότσια να παίρνει προσπάθειες-μπορώ δε να πω ότι είδα αρκετές ενδιαφέρουσες συνεργασίες και των δύο αυτών άσων.

Σε ένα κακό β΄ ημίχρονο από πλευράς Ολυμπιακού, με εξαίρεση τα τελευταία δέκα λεπτά, ο Φορτούνης χωρίς κι αυτός να είναι σε καλή ημέρα, είχε όχι μόνο αυτές τις στιγμές που κάνουν τη διαφορά, αλλά και ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο που το έχει ανάγκη η ομάδα.

Άσχετο: Έχει βρει καλή «πηγή» ο Ολυμπιακός στο MLS. Όποιους εξτρέμ δεν του βγαίνουν, τους μοσχοπουλάει εκεί! Από τον Μπιέλ και τον Βέλντε, έως τώρα τον Αντρέ Λουίς!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Πολλοί είναι αυτοί που λένε γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν βάζει τον Μασούρα σε ρόλο πίσω από τον σέντερ φορ. Ε, να που το έκανε προχθές στο φιλικό με την πολωνική Ράκοφ ο προπονητής του Ολυμπιακού. Σε αυτά τα 22 λεπτά που έπαιξε ο Έλληνας διεθνής, ήταν ακριβώς σε αυτό το ρόλο, πίσω από τον Γιάρεμτσουκ.

Δεν μπορώ να πω ότι διακρίθηκε, αλλά ήταν όπως πάντα μαχητικός. Κι αν δύο φορές που επιχείρησε να γυρίσει την μπάλα είχε κακές επιλογές, ένα σουτ που επιχείρησε στο 93’ δεν ήταν κακό και στην εξέλιξη της φάσης προέκυψε το νικητήριο γκολ.

Αν τον ξαναβάλει αύριο σε αυτή τη θέση περισσότερο, ίσως να έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, παρότι η αίσθηση που υπάρχει στον Ολυμπιακό είναι ότι ο προπονητής δεν ποντάρει πάνω του.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀