Ζότα Σίλβα: «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής, για αυτό διάλεξα τον Ολυμπιακό»

Ο Ζότα Σίλβα έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και αναφέρθηκε τόσο στον λόγο της επιλογής του όσο και στα χαρακτηριστικά του.

Μετά τον Σμαϊλοβιτς, ο Ολυμπιακός προχώρησε στην απόκτηση του Ζότα Σίλβα με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ ενώ διατηρεί και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο 27χρονος εξτρέμ παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών και εξήγησε τα χαρακτηριστικά του αλλά και τι θα προσφέρει στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αναλυτικά:

«Το να βρίσκομαι εδώ σημαίνει πολλά. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος με πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι ένα βήμα που ήθελα να κάνω στην καριέρα μου. Ανυπομονώ να συνεισφέρω στην ομάδα. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, όμως πιστεύω ότι είμαι ένας φιλόδοξος παίκτης, ένας παίκτης θαρραλέος, ομαδικός. Μου αρέσει να βοηθάω την ομάδα, να δουλεύω για την ομάδα και αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι η προσπάθεια και η αφοσίωση. Πότε δεν θα παραιτηθώ μέσα στο γήπεδο και για αυτό πιστεύω πως θα βοηθήσω. Ανυπομονώ να ξεκινήσω για να συνεισφέρω.

Το καλύτερο προσόν μου να είναι ότι είμαι γρήγορος, παίζω κάθετα, παίζω για το γκολ, μου αρέσει να παίζω με τη μπάλα. Μου αρέσει η επίθεση. Είμαι ένας ποδοσφαιριστής που, όπως είπα, δουλεύει πολύ. Ότι και να μου ζητήσει ο προπονητής, θα είμαι διαθέσιμος για να το κάνω. Για αυτό θέλω να βοηθήσω την ομάδα και να πραγματοποιήσουμε τους ομαδικούς μας στόχους. Ανυπομονώ πολύ να παίξω στο γήπεδο μας. Ανυπομονώ να βρεθώ με τους οπαδούς μας, να τους κάνω χαρούμενους και δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσω να παίζω μέσα στο γήπεδο μας.

Η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ήταν ένας από τους λόγους που με έκαναν να έρθω εδώ. Όχι μόνο για το μεγαλείο του συλλόγου, αλλά και για τη συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για εμένα. Σε οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή θα άρεσε αυτό και αυτό μου δίνει μεγάλο κίνητρο. Ανυπομονώ να πάρω μέρος σε αυτές τις διοργανώσεις. Θέλω να πω στους οπαδούς πως έχω μεγάλες φιλοδοξίες και αφοσίωση. Θα είμαι πάντα διαθέσιμος για ότι μου ζητήσει ο προπονητής. Είμαι ένας ποδοσφαιριστής που θα τα δώσει όλα για αυτή τη φανέλα. Θα δώσω ότι έχω στο γήπεδο»