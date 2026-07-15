Ο Ολυμπιακός μετά τους φιλικούς αγώνες με τις Ράκοβ και Λέουβεν έχει να δώσει άλλα 4 παιχνίδια στο β' στάδιο της προετοιμασίας του στο εξωτερικό.

Επιστροφή σε ρυθμούς προετοιμασίας σε ολλανδικό έδαφος για τον Ολυμπιακό από σήμερα Τετάρτη. Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ από τις 15 έως στις 25 Ιουλίου θα έχουν το β' στάδιο της προετοιμασίας τους στο εξωτερικό. Εκεί θα δώσουν και τα πιο δυνατά φιλικά τους.

Φιλικά με αντιπάλους όπως οι Άγιαξ & Αντβέρπ αλλά και η Άλκμααρ.

Το πρόγραμμα των φιλικών των Ερυθρόλευκων (που τα ματς αυτά θα τα δείξει η COSMOTE TV)

17 Ιουλίου 2026, 19:30: Fortuna Sittard

18 Ιουλίου 2026, 16:30: AFC Ajax (με τον Άγιαξ να έχει ανακοινώσει ότι το ματς θα είναι κεκλεισμένων)

24 Ιουλίου 2026, 20:00: Royal Antwerp FC

25 Ιουλίου 2026, 16:00: AZ Alkmaar

Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων είναι σε ώρα Ελλάδας

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