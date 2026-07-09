Η Χρόνινγκεν έδωσε όλες τις πληροφορίες για το φιλικό με την ΑΕΚ το Σάββατο 18 Ιουλίου επί ολλανδικού εδάφους.

Η πρώτη φάση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία ολοκληρώνεται το Σάββατο 18 Ιουλίου, μέρα κατά την οποία όπως είναι γνωστό η Ένωση θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση τη Χρόνινγκεν.

Η ολλανδική ομάδα ανακοίνωσε το μέρος και την ώρα του φιλικού. Το ματς θα λάβει χώρα στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στο Άπελντορν και το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 14:00 Ολλανδίας, δηλαδή στις 15:00 Ελλάδας.

Μάλιστα η Χρόνινγκεν ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια θα πωλούνται από την Παρασκευή (10/7) το πρωί στην τιμή των 10 ευρώ. Τα παιδιά κάτω των 12 θα πληρώνουν εισιτήριο 5 ευρώ, ενώ από 4 ετών και κάτω η είσοδος είναι δωρεάν. Εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα και στο προπονητικό κέντρο του Απελντορν την ημέρα του φιλικού αγώνα.

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