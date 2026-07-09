ΑΕΚ: Το μέρος, η ώρα και τα εισιτήρια του φιλικού με τη Χρόνινγκεν στην Ολλανδία
Η πρώτη φάση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία ολοκληρώνεται το Σάββατο 18 Ιουλίου, μέρα κατά την οποία όπως είναι γνωστό η Ένωση θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση τη Χρόνινγκεν.
Η ολλανδική ομάδα ανακοίνωσε το μέρος και την ώρα του φιλικού. Το ματς θα λάβει χώρα στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στο Άπελντορν και το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 14:00 Ολλανδίας, δηλαδή στις 15:00 Ελλάδας.
Μάλιστα η Χρόνινγκεν ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια θα πωλούνται από την Παρασκευή (10/7) το πρωί στην τιμή των 10 ευρώ. Τα παιδιά κάτω των 12 θα πληρώνουν εισιτήριο 5 ευρώ, ενώ από 4 ετών και κάτω η είσοδος είναι δωρεάν. Εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα και στο προπονητικό κέντρο του Απελντορν την ημέρα του φιλικού αγώνα.
Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει
Τα φιλικά προετοιμασίας της ΑΕΚ
- 12/7 ΑΕΚ - Ντε Γκράαφσαπ
- 15/7 ΑΕΚ - Φίτεσε
- 18/7 ΑΕΚ - Χρόνινχεν
- 26/7 ΑΕΚ - Τσβόλε
- 29/7 ΑΕΚ - Σάμσουνσπορ
- 2/8 ΑΕΚ - Σιντ Τρούιντεν
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.