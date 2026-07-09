Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ΑΕΚ και Γιόβιτς δίνουν τα χέρια για συμβόλαιο έως το 2029, σε συνέχεια των όσων ειπώθηκαν στους «Galacticos» για ικανοποίηση του Σέρβου για την κιτρινόμαυρη πρόταση.

Μία... ανάσα από τη συμφωνία έχουν φτάσει ΑΕΚ και Λούκα Γιόβιτς σχετικά με το νέο συμβόλαιο που διαπραγμεύονται εδώ και αρκετές εβδομάδες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι δύο πλευρές είναι κοντά στην οριστική συμφωνία που θα κρατήσει τον Σέρβο φορ στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ωστόσο αυτή δεν έχει επιτευχθεί ακόμα.

Οι δύο πλευρές μετά από τις συζητήσεις που έχουν γίνει, έχουν φτάσει σ' ένα πολύ καλό σημείο, έχοντας δώσει τα χέρια σε σημαντικά θέματα γύρω από τη νέα συμφωνία που βρίσκεται στα «σκαριά», ωστόσο μένουν ακόμα να διευθετηθούν κάποιες λεπτομέρειες προτού μπορέσει κάποιος να πει πως υπήρξε οριστική συμφωνία.

Να υπενθυμίσουμε πως είχαμε αναφέρει στους «Galacticos» πόσο θετικά διακείμενος ήταν εξ' αρχής ο Σέρβος φορ από την πρόταση που είχε στα χέρια του από την «Ένωση». Εκείνος βρίσκεται αυτή τη στιγμή μαζί με την ομάδα στην Ολλανδία και δουλεύει σκληρά στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Την περασμένη σεζόν ο 28χρονος είχε πολύ καλή απόδοση σκοράροντας 21 γκολ και δίνοντας 3 ασίστ στα περισσότερα από 3 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι.

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