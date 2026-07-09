Παναθηναϊκός: Εισιτήρια των πέντε ευρώ σε δύο θύρες στο φιλικό με τη Γκρασχόπερς
Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον κόσμο του πως κυκλοφόρησαν κάποια εισιτήρια για το φιλικό του Σαββάτου (11/07-21:00) με τη Γκρασχόπερς, το προτελευταίο που θα δώσει κατά τη διάρκεια της προετοιμασάις του.
Οι «πράσινοι» γνωστοποίησαν πως τα εισιτήρια αυτά αφορούν τις θύρες 13 και 14 και το κόστος του θα είναι αρκετά χαμηλό, φτάνοντας τα πέντε ευρώ.
Το τελευταίο φιλικό θα είναι στις 15 του Ιουλίου στη Βιέννη με την Ραπίντ, που θα αποτελέσει την πρόβα τζενεράλε του «τριφυλλιού» πριν από τα δύο ευρωπαϊκά του ματς με την Πάκσι.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι για το φιλικό παιχνίδι κόντρα στη Γκρασχόπερ η τιμή των εισιτηρίων στις Θύρες 13 και 14 θα είναι 5 ευρώ.
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