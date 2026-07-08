Στις τάξεις των Πειραιωτών βρίσκονται εν αναμονή των οριστικά θετικών εξελίξεων - από το καθ' ύλην υπεύθυνο Υπουργείο - για το αίτημα της ομάδας για το νέο Καραϊσκάκη.

Όπως δήλωσε ξεκάθαρα προ ημερών ο Βαγγέλης Μαρινάκης ο Ολυμπιακός ζητά - ως προς το νέο γήπεδό του, που θα είναι υπερσύγχονο Καραϊσκάκη με πάνω από 52 με 53.000 θέσεις - από τον Σεπτέμβριο του 2025 μια ρύθμιση που αφορά στο ύψος του γηπέδου και εάν την είχε, θα είχε ήδη και οικοδομική άδεια. Επίσης η πειραϊκή ΠΑΕ ζητά και μια χρονική επέκταση της σύμβασης με την ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στην οποία θα δώσει οικειοθελώς ένα μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα.

Τώρα σε σχέση με νεότερα. Στον Ολυμπιακό περιμένουν τα ευχάριστα και το τελικό ΟΚ από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το υπάρχον πλαίσιο κάνει λόγο για 40 μέτρα ενώ ο Ολυμπιακός ζητά 53 με 54 μέτρα για το νέο γήπεδό του.