Τρεις παλιές... καραβάνες, εκ των οποίων η μία έχει ένα ερωτηματικό από πάνω της, έθελξαν αγωνιστικά στο πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ολυμπιακός η αλήθεια είναι για 11άδα με τόσα νέα πρόσωπα (μεταγραφές συν πιτσιρικαρία) που ήταν και φουλ πειραματική μία χαρά τα πήγε στο πρώτο 45λεπτο και ας μην βρήκε γκολ απέναντι στη Ράκοβ. Όλα αυτά στο πρώτο του φιλικό στην προετοιμασία του στην Ολλανδία.

Εν πρώτοις ο αρχικός σχηματισμός είχε 3 νεαρούς Έλληνες, 1 μεταγραφή και 1 παίκτη που ενδεχομένως να μην συνεχίσει στον σύλλογο (Κλέιτον). Η 11άδα του 2ου 45λεπτου είχε 4 Έλληνες πιτσιρικάδες συν τον Γιάρεμτσουκ (που παραμένει ερωτηματικό το εάν τελικώς θα μείνει και του χρόνου στον Ολυμπιακό) και ενώ στις αλλαγές ήταν η μεταγραφή του Σμαϊλοβιτς.

Από τη βασική δε διάταξη οι βασικοί παίκτες είναι οι Πιρόλα, Μαφέο (σε πρώτη φάση), Τσικίνιο, Ροντινέϊ και Ζέλσον. Και βέβαια πάνω σε όλα αυτά να σκεφτούμε ότι αρκετά πρόσωπα που πήγαν σε αυτό το α' στάδιο της προετοιμασίας μπορεί να μην είναι καν στο β' ή μπορεί να αποχωρήσουν από το ισχύον ρόστερ.

Από τους αρχηγούς Ροντινέϊ και Φορτούνη στον Γιάρεμτσουκ

Στο πρώτο ημίχρονο ο βασικός πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό από τη μέση και μπροστά ήταν ο Ροντινέϊ. Πλαγιοκοπήσεις, μπαλιές, προσωπικές ενέργειες αλλά και φάσεις για γκολ στην απέναντι εστία.

Στην επανάληψη πήραν το αντίστοιχο χρίσμα άλλοι 2 παλιοί. Μία πραγματικά παλιά... καραβάνα που επέστρεψε με το περιβραχιόνιο στο μπράτσο, ο Κώστας Φορτούνης με φαουλάρα - γκολάρα και δημιουργία της φάσης του 2-1 και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ με το γκολ του για να έρθει αυτή η φιλική νίκη.

Όσοι περίμεναν την απόλυτη ματσάρα από πλευράς Ολυμπιακού τέτοια εποχή μάλλον δεν έχουν καταλάβει το τι σημαίνει προετοιμασία και μοντάρισμα ομάδας. Όσοι ανέμεναν πολλά περισσότερα ή αρκετά περισσότερα νέα πρόσωπα ας έχουν υπομονή διότι το ταμείο σε επίπεδο μεταγραφών γίνεται στο τέλος. Προετοιμασία και φιλικά σημαίνει δοκιμές επί δοκιμών και τσεκαρίσματα παικτών. Άλλοι μπορεί να δοκιμάζονται πολύ πιο αυστηρά σε μία λογική του εάν θα βρίσκονται και του χρόνου στην ομάδα και άλλοι μπορεί να δοκιμάζονται σε μία λογική του ποιά θέση ή ποιό σχήμα τους πάει πιο πολύ.

Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που επιμένουν να γκρινιάζουν με το παραμικρό. Για αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν επαρκείς ή ουσιαστικές απαντήσεις. Σε αυτήν την φάση τα τρία αυτά πρόσωπα έκαναν τη διαφορά με τη διάθεσή τους, το ποδοσφαιρικό μεράκι τους, την ποιότητά τους και τις αρετές τους στο γήπεδο στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας για φέτος στον Ολυμπιακό που φυσικά θα έχει και συνέχεια και από πλευράς φιλικών αλλά και από μεριάς νέων προσθηκών και αποχωρήσεων.