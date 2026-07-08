Η υποδοχή που επιφύλασσαν στον Χρήστο Αλεξίου οι παίκτες της ΑΕΚ και η «πρώτη» του με τα κιτρινόμαυρα στην Ολλανδία.

Την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ στο Άπελντορν της Ολλανδίας πραγματοποίησε ο Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος στη συνέχεια ανακοινώθηκε από την Ένωση με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο και οψιόν αγοράς από την Ίντερ.

Οι παίκτες της ΑΕΚ υποδέχθηκαν τον Αλεξίου με το καθιερωμένο «φατούρο», με τον Έλληνα στόπερ στη συνέχεια να εντάσσεται στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.

Δείτε τα πλάνα του ΑΕΚ TV από το Απελντορν της Ολλανδίας:

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