Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ενισχύεται μεταγραφικά και το Gazzetta κάνει μία πρώτη μίνι... ανασκόπηση των πεπραγμένων του αλλά και αναφορά στο τι έπεται.

Ο Στέφαν Ορτέγκα έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης για να αποτελέσει το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού. Ήδη οι Πειραιώτες είχαν κλείσει από το προηγούμενο διάστημα τους Στουρνάρα και Πόποβιτς κάτω από την εστία.

Για την άμυνα ο Κάρμο επανήλθε στο ρόστερ και αποκτήθηκε για την θέση του στόπερ και ο Σμαϊλοβιτς και για δεξιά έκλεισαν οι Μαφέο και Σάλικας. Μένει να αποκτηθεί και ένας αριστερός μπακ εάν πουληθεί οριστικά ο Ορτέγκα ενώ ας αφήσουμε και έναν αστερίσκο για την πώληση και του Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

Για το κέντρο ο Ολυμπιακός οδεύει σε διπλό χτύπημα με ένα εξαροοκτάρι (και ενώ στη λίστα του έχει προστεθεί ο Αλγερινός Ζοργκάν) και το οκταροδεκάρι Γκουστάβο Σα. Για τα άκρα της επίθεσης θα αποκτηθεί παίκτης μετά την πώληση του Λουίζ ενώ στην επίθεση εκτός από τον Κλέιτον που θα αποχωρήσει για να έρθει άλλος φορ θα πρέπει να φύγει ένας εκ των Ταρέμι - Γιάρεμτσουκ.

Οι παίκτες που πήρε ο Ολυμπιακός

Γκολκίπερ: Ορτέγκα, Πόποβιτς και Στουρνάρας (επιστροφή)

Στόπερ: Κάρμο (επιστροφή στην 3η θητεία του) και Σμαϊλοβιτς

Δεξιά μπακ: Μαφέο και Σάλιακας

Μεσοεπιθετικοί / Εξτρέμ: Ζότα, Ρόκα, Φορτούνης (επιστροφή) και Μασούρας (επιστροφή)

Οι παίκτες που κλείνει ή είναι να πάρει

Ενα χαφ για εξαροοκτάρι και ενώ υπάρχουν οι περιπτώσεις των Τιτραουί και Ζοργκάν

Γκουστάβο Σα (χαφ) από τη Φαμαλικάο

Νέο αριστερό μπακ σε περίπτωση πώλησης του Φρανσίσκο Ορτέγκα

Νέο εξτρέμ μετά την πώληση του Λουίζ

* Επιθετικός θα αποκτηθεί μόνο εάν πουληθεί ένας εκ των Ταρέμι / Γιάρεμτσουκ