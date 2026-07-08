Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στα λόγια (και στην ανάρτηση) του Σέρβου τεχνικού στην έναρξη δουλειάς στην Ολλανδία και το focus που κάνει στο mindset...

Φτάσαμε στη 3η μέρα δουλειάς στο Άπελντορν της Ολλανδίας για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και αν μη τι άλλο όλα κυλάνε όπως είχαν προγραμματίσει οι ιθύνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού στο ρόστερ. Με αυτό εννοώ σε ότι αφορά στα πρόσωπα που ήθελε να έχει μαζί του ο Μάρκο Νίκολιτς σε αυτό το πρώτο στάδιο προετοιμασίας των κιτρινόμαυρων. Με μια παρένθεση που αναμένεται να κλείσει σήμερα στη διάρκεια της ημέρας για να είμαστε απόλυτα σωστοί: τον Χρήστο Αλεξίου. Ο διεθνής με τις Ελπίδες και πρωταθλητής ως αρχηγός της Primavera της Ίντερ βρίσκεται στην Ολλανδία από την πρώτη μέρα με την ομάδα μιας και έφτασε εκεί πετώντας ως μέλος της αποστολής της Ένωσης και το μοναδικό ζήτημα που μας απασχολεί και εκκρεμεί είναι να ξεκινήσει προπονήσεις. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να τελειώσει και τυπικά η απόκτησή του από τον Δικέφαλο. Ένα ζήτημα το οποίο σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα κλείσει στο 24ωρο που διανύουμε και τυπικά προκειμένου να ανακοινωθεί (έχει ήδη κάνει τα διαδικαστικά στης Φιλαδέλφειας τα μέρη και πήρε το νούμερο "5", ο Κάιρινεν επέλεξε το "6") και κυρίως να πιάσει δουλειά διότι έχει ...πήξει στο ποδήλατο αυτές τις δυο μέρες, τρίτη η σημερινή, στο Άπελντορν...

Εκείνο που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και από τη δουλειά και συνιστά ένα πολύ ευχάριστο νέο -και ταυτόχρονα κακό μαντάτο για τον ανταγωνισμό- είναι η διάθεση με την οποία βρίσκεται εκεί ο Μάρκο Νίκολιτς και τη νοοτροπία που δουλεύει για να χτίσει ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Το μήνυμα του Σέρβου τεχνικού και δημιουργού της πρωταθλήτριας ΑΕΚ μέσω της ανάρτησης που έκανε στο προσωπικό του προφίλ στο instagram αναδεικνύει και τις προθέσεις του για τη σεζόν που έρχεται. Πιο συγκεκριμένα ο Νίκολιτς με την ολοκλήρωση της πρώτης μέρας δουλειάς στην Ολλανδία: «2025/2026: Μια αξιομνημόνευτη και ιστορική σεζόν. 2026/2027: Νέο κεφάλαιο, νέα σεζόν, νέα πρόκληση. Πεινασμένος για επιτυχίες, περισσότερο από ποτέ» και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πρώτα στο εσωτερικό του και έπειτα στον ανταγωνισμό. Και η αλήθεια είναι πως όπως γνωρίσαμε τον Νίκολιτς στην πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα δεν τον θες με... λύσσα αλλά δεν θα γινόταν και διαφορετικά αφού πρόκειται για φιλόδοξος προπονητή!

Προφανώς ωστόσο μια ανάρτηση δεν γίνεται και δεν δύναται να είναι αρκετή και αυτή που θα προκαλέσει και θα επιβάλλει τον προγραμματισμό στο mindset ολοκλήρου οργανισμού της ΑΕΚ μιας και δεν αρκεί να περάσει αυτή η νοοτροπία ...πείνας για επιπλέον τίτλους και επιτυχίες μόνο στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Πρέπει όλοι όσοι βρίσκονται μέσα, έξω και γύρω από την Ένωση να ποτίσει το κεφάλι τους και να δημιουργηθεί σε επίπεδο εμμονής αυτή η κατάσταση, ή πιο σωστά αυτή η νοοτροπία! Για τον λόγο αυτό ο Μάρκο Νίκολιτς από την πρώτη μέρα συνάντησης με όλους ξεκαθάρισε τα πράγματα για την περσινή και τη φετινή σεζόν: «Σήμερα ξεκινάμε για να δουλέψουμε για τη νέα σεζόν. Την περυσινή σεζόν τα πήγαμε πολύ καλά, αλλά ξεχάστε την. Έχει τελειώσει πλέον για εμάς και μπροστά μας έχουμε μια νέα, πιο δύσκολη, περισσότερο απαιτητική, με συγκεκριμένους στόχους με την έναρξή της»...

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στους στόχους της ομάδας και επί της ουσίας τους οριοθέτησε αφού δεν παρέλειψε την αναφορά σε κανέναν από αυτούς, μιλώντας για τα δεδομένα, τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων. Ο Σέρβος τεχνικός κατέστησε σαφές ότι πρώτος στόχος είναι η κατάκτηση του πρώτου τίτλου που διεκδικεί η ΑΕΚ: αυτόν του Σούπερ Καπ στην Κρήτη στις 12 Αυγούστου απέναντι στον κυπελλούχο ΟΦΗ. Έπειτα όπως ξεκαθάρισε έρχεται η σημαντική προκριματική διαδικασία για την Ευρώπη όπου στόχος του Δικέφαλου σύμφωνα (και) με τον προπονητή της είναι η εξασφάλιση της παρουσίας στην League phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης: το Champions League! Ενώ έπειτα αναφέρθηκε στο πρωτάθλημα, για το οποίο τόνισε πως αποτελεί και φέτος βασικό στόχο για τις εντός συνόρων διοργανώσεις, πλην όμως θύμισε πως μετά τον περσινό αποκλεισμό στο κύπελλο Ελλάδας πρέπει φέτος να αλλάξουν την κατάσταση και να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής και να διεκδικήσουν να κατακτήσουν το τρόπαιο.

Προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση του χτισίματος νοοτροπίας είναι και οι συζητήσεις που κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς σε προσωπικό επίπεδο με όλους στο ποδοσφαιρικό τμήμα και όχι μόνο με τους συνεργάτες του και τους ποδοσφαιριστές του. Γνωρίζει καλά πως για να περάσει το μήνυμα και να πετύχει το mindset που επιδιώκει πρέπει όλοι που βρίσκονται δίπλα και γύρω από την ΑΕΚ (ακόμη και οι έξω μιας και διαπίστωσε πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος τους κόσμου και η έννοια της συσπείρωσης για να προκύψει η επιτυχία και η κατάκτηση του πρωταθλήματος) να μπουν στην ίδια διαδικασία σκέψης και λειτουργίας. Κι όταν λέω ότι είναι κακό μαντάτο για τον ανταγωνισμό ο... πεινασμένος Σέρβος τεχνικός είναι επειδή μας έχει αποδείξει ότι συνήθως όταν θέλει να δημιουργήσει και να περάσει κάτι έχει και το τρόπο να το καταφέρνει... Το πιο σημαντικό είναι πως γνωρίζει και αναγνωρίζει ότι οι αντίπαλοι (διαπιστώνει τη δουλειά που γίνεται και σε Ολυμπιακό - Παναθηναϊκό για την ενίσχυσή τους) φέτος θα είναι επί ...πέντε φορές καλύτεροι και με μεγαλύτερη επιθυμία προκειμένου να γκρεμίσουν τον Δικέφαλο από την κορυφή...

***Ο Κάιρινεν μπήκε στη δουλειά και απ' ευθείας στη τακτική με τον Νίκολιτς να μας δείχνει πόσο πολύ ήθελε παίκτη με τα χαρακτηριστικά του για το Build up και την ακόμη καλύτερη αξιοποίηση των εντάσεων, τρεξίματων με την μπάλα στα πόδια και άρα καλύτερη αξιοποίηση μέτρων στο γήπεδο των Πινέδα και Μαρίν που όφειλαν να παίρνουν εκείνοι τη μπάλα από τα στόπερ για να ...χτίσουν επίθεση. Ειδικά για τον Πινέδα με τη ταχύτητα και την ικανότητα της άμεσης μετάβασης στο αντίπαλο επίθετο τρίτο η παρουσία του διεθνούς Φινλανδού θα είναι καταλυτική.

***Όπως σημειώσαμε την Δευτέρα και χθες στους Galacticos η προσθήκη στόπερ θα είναι με αγορά σημαντική αντίστοιχη με του Ζουμπκόφ και του Κάιρινεν...