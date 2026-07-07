Μπενίτεθ για Παναθηναϊκό: «Μου είπαν πως ο στόχος ήταν η τετράδα και μετά το άλλαξαν»

Ο Ράφα Μπενίτεθ με νέες του δηλώσεις ανέφερε πως στον Παναθηναϊκό του είχαν πει πως ο στόχος είναι η είσοδος στην τετράδα και μετά τον άλλαξαν.

Με νέες του δηλώσεις ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε στο διαζύγιό του με τον Παναθηναϊκό. Ο Ισπανός προπονητής μιλώντας στο «talksport» τόνισε πως αρχικά οι «πράσινοι» του είχαν πει πως στόχος ήταν η είσοδος της ομάδας στην τετράδα και μόλις αυτός επετεύχθη στην διοίκηση έβαλαν πιο ψηλά τον πήχη λέγοντας για 2η θέση στα Play Offs κάτι που δεν μπορούσε να γίνει.

Αναλυτικά ο Ισπανός τόνισε τα εξής: «Υπάρχουν τα playoffs στην Ελλάδα. Όταν ήρθαμε εμείς τον Οκτώβριο, ήμουν ο τρίτος ή ο τέταρτος προπονητής της ομάδας μέσα στην ίδια σεζόν. Σκεφτείτε το αυτό.

Ο στόχος που μας έθεσαν ήταν να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα. Ξεκινήσαμε από την έβδομη θέση και στη συνέχεια αρχίσαμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Μας είχαν πει να ξεχάσουμε το Europa League.

Τελικά φτάσαμε μέχρι τη φάση των “16” του Europa League, που ήταν η καλύτερη ευρωπαϊκή πορεία του συλλόγου τα τελευταία 16 χρόνια, προκριθήκαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου και ολοκληρώσαμε το πρωτάθλημα στην τέταρτη θέση.

Πηγαίναμε όμως τόσο καλά, ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο μισό της σεζόν, που τελικά άλλαξαν τους στόχους. Στα playoffs ξεκινάς με τους βαθμούς που έχεις συγκεντρώσει στην κανονική διάρκεια και εμείς βρισκόμασταν 11 βαθμούς πίσω από τους αντιπάλους μας.

Παρ’ όλα αυτά, ήθελαν να κερδίσουμε (το πρωτάθλημα) ή τουλάχιστον να τερματίσουμε στη δεύτερη θέση. Μόλις χάσαμε το ντέρμπι – και φυσικά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι τεράστιας σημασίας – πανικοβλήθηκαν και άλλαξαν γνώμη.

Παρότι τον Ιανουάριο αποκτήσαμε πέντε νεαρούς ποδοσφαιριστές, άλλαξαν τα πάντα. Ξεκίνησαν ένα νέο πρότζεκτ, όπως κάνουν σχεδόν κάθε χρόνο. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει περίπου οκτώ προπονητές μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, οπότε η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη.

Παρ’ όλα αυτά, ήταν μια σπουδαία εμπειρία. Για να είμαι δίκαιος, τόσο οι φίλαθλοι όσο και ο πρόεδρος ήταν εξαιρετικοί. Όμως ο τρόπος που λειτουργούν εδώ στην Ελλάδα είναι να αλλάζουν συνεχώς προπονητές. Δεν έχουν υπομονή. Βέβαια, πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει πλέον σε μεγάλο βαθμό και σε όλο τον κόσμο».