Το όνειρο του Ηρακλή για Ινσίνιε εξανεμίστηκε, με τον 35χρονο εξτρέμ να κλείνει τελικά στη Σαμπντόρια.

Ο Λορέντζο Ινσίνιε ήταν ένα πρόσωπο που είχε συνδεθεί με τον Ηρακλή, μιας και ο Βάλτερ Ματσάρι ήθελε διακαώς να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη. Παρά τις όποιες επαφές έγιναν με τον Γηραιό, ο 35χρονος επιθετικός αποφάσισε τελικά να συνεχίσει να αγωνίζεται στην πατρίδα του.

Όπως μεταδίδει ο Νικολό Σκίρα, ο άλλοτε παίκτης της Νάπολι έχει συμφωνήσει με τη Σαμπντόρια και αναμένεται αύριο (8/7) να περάσει από τις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Η μεταγραφή του είναι στα τελευταία στάδια και πλέον θα εκκρεμούν μόνο οι ανακοινώσεις, με τον ίδιο να πιστεύει πολύ στο πρότζεκτ της ομάδας.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ είχε γίνει γνωστό πως τού είχε προταθεί το ποσό των 500.000 ευρώ τον χρόνο μαζί με τα μπόνους επίτευξης στόχου. Παράλληλα, ο σύλλογος είχε εκφράσει έντονα την επιθυμία του να τον εντάξει στο δυναμικό του δίνοντάς του μάλιστα ηγετικό ρόλο.