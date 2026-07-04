Πρόταση για τον Λορέντζο Ινσίνιε που είχε στα «ραντάρ» του ο Ηρακλής κατέθεσε η Σαμπντόρια.

Συνεχίζει να ενισχύεται ο Ηρακλής στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού με τους Κυανόλευκους να έχουν κάνει ήδη αρκετές κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν. Με προσθήκες όπως του Γιώργου Αθανασιάδη, του Βασίλη Σουρλή του Κάρλες Σόρια κλπ ο Γηραιός ετοιμάζεται για τα «σαλόνια» του ελληνικού πρωταθλήματος.

Στα ραντάρ του Ηρακλή είναι ωστόσο και ο Λορέντζο Ινσίνιε, με τον τεχνικό της ομάδας, Βάλτερ Ματσάρι να είναι σε επαφή με τον Ιταλό που έχουν συνυπάρξει στη Νάπολι, ώστε να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο την περίπτωση του 35χρονου εξτρέμ εξετάζει και η Σαμπντόρια, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Αλφρέντο Πεντούλα.

Αναλυτικότερα όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορταζ η Σαμπντόρια έχει καταθέσει στον Λορέντσο Ινσίνιε πρόταση που προβλέπει καθαρές ετήσιες αποδοχές 500.000 ευρώ, μαζί με μπόνους επίτευξης στόχων. Παράλληλα, οι άνθρωποι του συλλόγου του έχουν ξεκαθαρίσει πως τον υπολογίζουνε σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα. Σύμφωνα πάντα με το εν λόγω ρεπορτάζ ο έμπειρος εξτρέμ βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα του ιταλικού συλλόγου.