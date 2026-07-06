Ο Χόρχε Σάντσες ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και πλέον στρέφει την προσοχή του στο μέλλον του. ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο αποκλεισμός του Μεξικό από την Αγγλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο έβαλε τέλος και στην παρουσία του Χόρχε Σάντσες στη διοργάνωση, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του στον ΠΑΟΚ.

Η Άτλας εξακολουθεί να βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Δικέφαλο, έχοντας εκδηλώσει επίσημα το ενδιαφέρον της για την αγορά του 27χρονου δεξιού μπακ, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να επιθυμεί την επιστροφή στην πατρίδα του και να πιέζει ώστε η μεταγραφή να προχωρήσει.

Μάλιστα, ο Μεξικανός προχώρησε σε μια κίνηση που μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε. Από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου αριθμεί περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια ακολούθους, εξαφάνισε κάθε αναφορά στον ΠΑΟΚ. Το όνομα του Δικεφάλου δεν υπάρχει πλέον στο bio του, ενώ έχουν διαγραφεί και όλες οι φωτογραφίες με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Στον λογαριασμό του παραμένουν μόνο δημοσιεύσεις που αφορούν την εθνική ομάδα του Μεξικού, αλλά και την πρώην ομάδα του, την Κρουζ Αζούλ, κίνηση που ερμηνεύεται ως ακόμη μία ένδειξη της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Τούμπα.

Το ενδιαφέρον, πλέον, στρέφεται στις αποφάσεις του Αλέσιο Λίσι. Ο Ιταλός τεχνικός καλείται να αποφασίσει αν θα εμπιστευθεί τον Λευτέρη Λύρατζη, ο οποίος επέστρεψε από τον δανεισμό του και συμμετέχει κανονικά στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, ως εναλλακτική λύση πίσω από τον βασικό Τζόντζο Κένι ή αν θα εισηγηθεί την απόκτηση ενός ακόμη δεξιού μπακ.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται καθοριστικές, καθώς η υπόθεση δείχνει να μπαίνει στην τελική της ευθεία, με όλες τις πλευρές να αναμένουν τις οριστικές εξελίξεις.

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