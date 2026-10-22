ΠΑΟΚ: Δύσκολα ο Πέλκας με ΟΦΗ, αμφίβολος και ο Λουσέ
Με δύο σημαντικά ερωτηματικά συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ την Κυριακή (25/10), καθώς ο Αλέσιο Λίσι δύσκολα θα έχει στη διάθεσή του τον Δημήτρη Πέλκα και τον Τομ Λουσέ.
Ο Πέλκας συνέχισε τη θεραπεία του και θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να προλάβει το παιχνίδι στο Παγκρήτιο Στάδιο. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τον Λουσέ, ο οποίος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στους δικεφάλους, παρότι οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ήταν καθαρές.
Αντίθετα, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος, συνεχίζοντας την προσπάθεια επανένταξής του.
Στην προπόνηση της Πέμπτης (22/10), ο Λίσι έδωσε έμφαση στην επιθετική και αμυντική τακτική, με ασκήσεις ανάπτυξης, αυτοματισμών και παιχνίδι κατοχής. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με οικογενειακό διπλό.
Οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν ξανά την Παρασκευή (23/10) στις 10:30 στη Νέα Μεσημβρία, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται και στην κατάσταση των τριών ποδοσφαιριστών.
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