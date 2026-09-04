Ο Βραζιλιάνος στόπερ έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσει την αμυντική γραμμή του Αλέσιο Λίσι, φέρνοντας δυναμισμό, εναέρια υπεροχή και ικανότητα στην ανάπτυξη

Με τον Ντιέγκο Κόστα συμπληρώνεται το παζλ των κεντρικών αμυντικών στους οποίους μπορεί να υπολογίζει ο Αλέσιο Λίσι, και αυτό που μένει να φανεί, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, είναι το πώς ο Ιταλός τεχνικός θα καταφέρει να συνδυάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα στοιχεία τους.

Δύναμη χαμηλά, νικητής στον...αέρα

Ο Ντιέγκο Κόστα, με ύψος 1,84 μ. -σχετικά χαμηλό για κεντρικό αμυντικό- έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την ικανότητά του στον... αέρα. Με πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εναέριες μονομαχίες, αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του στο ψηλό παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στις δύο γεμάτες σεζόν που αγωνίστηκε στη Ρωσία, ήταν αυτός στον οποίο στόχευαν οι συμπαίκτες του στις στατικές φάσεις.

Και χαμηλά, ο 27χρονος στόπερ έχει καλές τοποθετήσεις και τις περισσότερες φορές αντιμετωπίζει με ταχύτητα και δυναμισμό τις δύσκολες καταστάσεις. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υποπίπτει εύκολα σε φάουλ. Σε 55 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί στη ρωσική λίγκα έχει δεχθεί 15 κίτρινες κάρτες (δύο φορές αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη) και έχει υποπέσει σε 70 φάουλ.

Καλός και με την μπάλα στα πόδια

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του Ντιέγκο Κόστα, ο οποίος τόσο στην πατρίδα του (Σάο Πάολο) όσο και στην Κράσνονταρ είχε ηγετικό ρόλο, είναι η ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια. Στη Ρωσία, αν και δεξιοπόδαρος, αγωνιζόταν συνήθως στην αριστερή πλευρά των στόπερ, γεγονός που δεν του στερούσε τη δυνατότητα να βοηθά στην ανάπτυξη της ομάδας του με μακρινές διαγώνιες μεταβιβάσεις. Μια ικανότητα που διαθέτει σε πολύ καλό βαθμό και τον κάνει να ξεχωρίζει.

Τι εξασφαλίζει, εν τέλει, ο ΠΑΟΚ με την απόκτησή του; Έναν στόπερ πιο aggressive από αυτούς που ήδη διαθέτει, με μεγάλη ικανότητα στο ψηλό παιχνίδι και στις στατικές φάσεις και στις δύο περιοχές του γηπέδου. Παράλληλα, βάζει δίπλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη έναν ακόμη ποδοσφαιριστή με τη δυνατότητα να βγάζει μπαλιές στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας.

Σημαντικό ζητούμενο η γρήγορη προσαρμογή του

Το ζητούμενο είναι το πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί στις συνθήκες του ελληνικού πρωταθλήματος, προερχόμενος από μια ιδιαίτερη λίγκα όπως αυτή της Ρωσίας. Όσο πιο σύντομα τα καταφέρει, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το όφελος για τον ΠΑΟΚ. Άλλωστε, ο Ντιέγκο Κόστα, με χρηματιστηριακή αξία περίπου στα 11 εκατομμύρια ευρώ, έρχεται στον ΠΑΟΚ ως δανεικός για μία σεζόν, με μια υψηλή οψιόν αγοράς που φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.