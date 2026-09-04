Μεξικάνικο δημοσίευμα αναφέρει πως η Τίγκρες επιθυμεί να εντάξει στο ρόστερ της τον Σόλα Σορετίρε για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής.

Τίτλοι τέλους πέφτουν στη θητεία του Σόλα Σορετίρε στον ΠΑΟΚ, με τον 22χρονο Άγγλο μεσοεπιθετικό να είναι πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου. Την ώρα που οι πληροφορίες κάνουν λόγο για την επιστροφή του 22χρονου στην πατρίδα του, ένα νέο δημοσίευμα βάζει στην εξίσωση και την Τίγκρες.

Όπως αναφέρει η σχετική ανάρτηση, οι Μεξικάνοι έχουν κυκλώσει το όνομα του νεαρού εξτρέμ, καθώς τούς βολεύει ιδιαίτερα το ότι μπορεί να αγωνιστεί τόσο στα φτερά της επίθεσης όσο και ως δεύτερος επιθετικός.

Παρά τις φήμες αυτές, ο ίδιος ο παίκτης από την πλευρά του είχε εκφράσει την επιθυμία να επαναπατριστεί και να συνεχίσει την καριέρα του στο αγγλικό ποδόσφαιρο και στην Championship, επομένως δύσκολα θα τελεσφορήσει αυτή η υπόθεση.

Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, οι συζητήσεις για την επιστροφή του στο Νησί έχουν προχωρήσει και ο ΠΑΟΚ έδωσε το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, με περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το deal και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του 22χρονου ποδοσφαιριστή να αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες.