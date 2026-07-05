Χατσίδης: «Όσο περνάνε οι μέρες βρίσκουμε τη χημεία μεταξύ μας και θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι»

Ο Δημήτρης Χατσίδης παραχώρησε δηλώσεις μετά το φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Βέστερλο και μίλησε για το πώς εξελίσσεται η προετοιμασία, αλλά και για την προσωπική του πρόοδο.

Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε επί της Βέστερλο στο δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας του στην Ολλανδία, με τον Δικέφαλο του Βορρά να επικρατεί 4-0 με τα γκολ των Μαντί Καμαρά, Κωνσταντέλια και Θυμιάνη.

Ο Αλέσιο Λίσι έδωσε χρόνο και στον Δημήτρη Χατσίδη, ο οποίος πέρασε στο ματς στο 33ο λεπτό, με τον 20χρονο εξτρέμ να μιλά στη συνέχεια για τις πρώτες του εντυπώσεις στην ομάδα, αλλά και για την εξέλιξή του.

Στις δηλώσεις του στάθηκε στο υψηλό πρέσινγκ που δουλεύουν, στο πώς «χτίζεται» η χημεία των «ασπρόμαυρων» μέσα στο γήπεδο, ενώ έστειλε και το δικό του μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χατσίδη

Πώς είδες την εικόνα της ομάδας;

«Πίστευώ δείξαμε καλύτερη εικόνα από το πρώτο φιλικό και είναι λογικό, γιατί όσο περνάνε οι μέρες βρίσκουμε τη χημεία μεταξύ μας και θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι».

Η ομάδα βγάζει ένταση ψηλά, αυτό είναι κάτι που δουλεύετε στις προπονήσεις;

«Ναι είναι κάτι που δουλεύουμε και μας αρέσει το πρέσινγκ ψηλά. Έτσι ήρθαν και δύο από τα γκολ μας σήμερα»



Πώς κυλάει μέχρι στιγμής η προετοιμασία στην Ολλανδία;

«Μέχρι στιγμής πολύ καλά. Βρίσκουμε τις επαφές μας και τον τρόπο παιχνιδιού μας, είναι μια νέα αρχή και θα προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο».

Πώς αισθάνεσαι; Θεωρείς ότι είσαι στο επίπεδο που θέλεις;

«Ναι, θεωρώ ότι είμαι στον δρόμο που θέλω, προσπαθώ κάθε μέρα για το καλύτερο και συνεχίζω».

Ένα μήνυμα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ

«Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο στη φετινή χρονιά».



