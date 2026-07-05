Η υπόθεση Πινέδα και όλη η αλήθεια...

Το Gazzetta καταγράφει τα δεδομένα για τον Μαγίτο, τον κορυφαίου άσο του πρωταθλήματος, σχετικά με το μέλλον του στην ΑΕΚ με ρεπορτάζ και από Μάριο Βιγιαρεάλ.

Χρειάστηκε να περιμένουν να φτάσει σε σημαντικό κενό αγωνιστικής δραστηριότητας το Μεξικό προκειμένου να πιάσουν και πάλι δουλειά οι δημοσιογράφοι και να ασχοληθούν με το μέλλον (το ποδοσφαιρικό) του Ορμπελίν Πινέδα και να προχωρήσουν σε νέα σενάρια. Νωρίς το πρωί ξεκινήσαμε χθες με εκπομπή στο YouTube όπου ο δημοσιογράφος Ντιέγκο Μεδίνα ανέφερε μεταξύ άλλων πως η ΑΕΚ έχει κάνει μία πρόταση που αφορά νέο τριετές συμβόλαιο στο οποίο φυσικά προβλέπεται και αύξηση αποδοχών! Εννοείται πως έκανε αναφορά και στο ενδιαφέρον της Μόντερει, για να μην ξεχνιόμαστε, προτού καταλήξει στο (επιβεβαιωμένο πλέον ρεπορτάζ μας από τέλη Μαΐου και αρχές Ιουνίου) αναμενόμενο: ότι και να γίνει θα προκύψει με την ολοκλήρωση του Μουντιάλ. Είναι ένα βήμα και αυτό αφού μετά τα εγχώρια... σότα περί deal που θα είχαμε μεταξύ του Δικέφαλου και του "Μαγίτο" πριν φύγει για το Παγκόσμιο στη χώρα του, τα οποία προφανώς και δεν είχαν καμία δόση αλήθειας όπως αποδείχθηκε, φαίνεται πως και στο Μεξικό το κατάλαβαν έστω και αργοπορημένα...

Λίγες ώρες αργότερα προέκυψε νέο ρεπορτάζ για τον Πινέδα σύμφωνα με το οποίο η Τσίβας αποφασίζει να κάνει προσπάθεια για τον κορυφαίο άσο που αγωνίζεται στην Ελλάδα (και φέτος) και την ς πρωταθλήτρια ΑΕΚ ύψους 8 εκατ ευρ: ήτοι περί των 6.9 εκατ ευρώ και ενώ η ρήτρα είναι υψηλότερη. «Η Τσίβας αναζητά μια μεταγραφή ικανή να ταράξει τα νερά της Liga MX και το όνομα του Ορμπελίν Πινέδα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική τις τελευταίες ώρες. Ο πυρήνας της είδησης είναι ότι η διοίκηση της Τσίβας εξετάζει το ενδεχόμενο να επενδύσει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να επιχειρήσει την επιστροφή του Ορμπελίν Πινέδα. Η πιθανή αυτή μεταγραφή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του ενδεχομένου ο Γκουτιέρες να μετακινηθεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οι διαπραγματεύσεις με τον ελληνικό σύλλογο δεν θα είναι εύκολες», αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.

Η αλήθεια για τον κορυφαίο άσο του πρωταθλήματος που ανήκει στην ΑΕΚ είναι όπως ακριβώς μας την περιέγραψε ο Μάριο Βιγιαρεάλ, ατζέντης του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος μας εξήγησε σχετικά με τα δημοσιεύματα στο Μεξικό πως είναι κάτι που συνηθίζουν να κάνουν τα ΜΜΕ της συγκεκριμένης χώρας: να επινοούν πράγματα και ιστορίες, να κάνουν απλά θόρυβο... Παράλληλα υπογράμμισε πως εξακολουθεί ο ίδιος και γενικά ο "Μαγίτο" να βρίσκονται σε επαφή με τον Δικέφαλο ψάχνοντας τη φόρμουλα για να φτάσουν οι δυο πλευρές σε μια νέα συμφωνία! Γεγονός που επιβεβαιώνει όσα σημειώναμε σχετικά την 7η του περασμένου Ιουνίου (ένα μήνα πίσω σχεδόν) σχετικά με το ότι ο διεθνής Μεξικανός κορυφαίος ποδοσφαιριστής του ελληνικού πρωταθλήματος δεν σκέφτεται ως προτεραιότητα τον επαναπατρισμό του, στην ουσία ισχύει το αντίθετο, άσχετα αν θα τα βρει με την Ένωση για νέο συμβόλαιο και μετά το 2027, ή όχι!

Σε τούτο το σημείο να υπενθυμίσουμε (αν και φαίνεται τώρα πως βρίσκονται πιο κοντά οι δυο πλευρές) πως η ΑΕΚ φέρεται να προσφέρει 1.8 με 1.9 ετήσιο κέρδος στον Πινέδα, ποσό που με μπόνους επίτευξης στόχων, μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει συνολικά τα 2.3 εκατ ευρώ! Ίσως να επιθυμούν, που λογικά αυτό ισχύει, κάτι παραπάνω από την πλευρά του διεθνούς Μεξικανού μέσου. Ωστόσο και από τις δυο πλευρές προτεραιότητα παραμένει να τα βρουν και να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία με τον "Μαγίτο" να σκέφτεται σα... τρελός και με "λύσσα" την προοπτική να παίξει (μετά το Europa, το Conference και) στο Champions league που συνιστά και το μεγάλο του πλέον απωθημένο! Τώρα αν δεν βρουν την κοινή συνισταμένη και δεν προκύψει deal όταν... καθίσουν (μετά το Μουντιάλ) οι δυο πλευρές εκ νέου στο τραπέζι των συζητήσεων δεν γίνεται να γνωρίζουμε από τώρα (διότι δεν έχει αποφασιστεί άλλωστε) τι θα αποφασίσουν στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο.

Πιο συγκεκριμένα δεν είναι γνωστό ακόμη τι θα πράξουν - εισηγηθούν οι Ριμπάλτα και Νίκολιτς στον Μάριο Ηλιόπουλο: αν δηλαδή θα ζητήσουν να μείνει και για το τελευταίο χρόνο συμβολαίου, ή να βρεθεί η καλύτερη δυνατή προσφορά για πώληση προκειμένου να μη φτάσει ο Γενάρης του 2027 που θα δύναται η πλευρά του Πινέδα να διαπραγματευτεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ως ελεύθερος (κοινώς με την ΑΕΚ να λαμβάνει... ζερό σε επίπεδο χρηματικού ποσού)...