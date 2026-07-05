Γυρίζει σελίδα στην καριέρα του ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ, Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, καθώς αναλαμβάνει χρέη πρώτου προπονητή.

Ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι ξεκινά την καριέρα του ως πρώτος προπονητής στην Κύπρο. Ο παλαίμαχος Ουκρανός που φόρεσε μεταξύ άλλων τις φανέλες της ΑΕΚ, Ιωνικού, της Μπαρτσελόνα και της Σαχτάρ Ντόνετσκ, σύμφωνα με δημοσιεύματα αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της κυπριακής Κρασάβα.

Ο 38χρονος άλλοτε παίκτης της Ένωσης είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2025 και έκανε τα πρώτα του βήματα στους πάγκους ως άμεσος συνεργάτης ενός ακόμη αγαπημένου στην οικογένεια της ΑΕΚ, Μανόλο Χιμένεθ με τον οποίο ξανά έσμιξε στον Άρη. Πλέον όμως έφτασε η στιγμή να αναλάβει ο ίδιος τα ηνία μιας ομάδας ως πρώτος προπονητής.

Η Κρασάβα ιδρύθηκε το 2021 από τον πρώην Ρώσο ποδοσφαιριστή και γνωστό YouTuber Εβγκένι Σαβίν, ο οποίος μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τάχθηκε δημόσια κατά της ρωσικής εισβολής. Η ομάδα έχασε το δικαίωμα να χρησιμοποιεί γήπεδο στην περιοχή της Μόσχας, ενώ ο ίδιος κατηγορήθηκε για «δυσφήμιση» του ρωσικού στρατού και καταδικάστηκε ερήμην σε ποινή φυλάκισης το 2024. Έτσι εγκατέλειψε τη Ρωσία και μετέφερε την έδρα της ομάδας στην Κύπρο.

Την περασμένη σεζόν η Κρασάβα εξασφάλισε την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία του κυπριακού πρωταθλήματος και πλέον θα πορευτεί με τον Τσιγκρίνσκι στην άκρη του πάγκου της.