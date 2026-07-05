Χατζηδιάκος: Οι δηλώσεις περί Ελλάδας και το ανοικτό παράθυρο για ΠΑΟΚ

Ο Παντελής Χατζηδιάκος δεν επιβεβαίωσε τις επαφές με τον ΠΑΟΚ, ούτε όμως τις διέψευσε, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα.

Το όνομα του Παντελή Χατζηδιάκου παραμένει ψηλά στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας και οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η υπόθεση μπαίνει πλέον στην πιο κρίσιμη καμπή της.

Ο διεθνής Έλληνας στόπερ κλήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με τον Δικέφαλο και, χωρίς να επιβεβαιώσει τις επαφές, άφησε ουσιαστικά ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο μιας μεταγραφής στην Ελλάδα.

«Είμαι Έλληνας και παίζω πολλά χρόνια στο εξωτερικό, οπότε σχεδόν κάθε καλοκαίρι υπάρχουν φήμες από την Ελλάδα. Οι σύλλογοι φυσικά μιλούν με τον ατζέντη σου σε συνεχή βάση και τέτοια πράγματα, αλλά το τι θα συμβεί τελικά εξαρτάται από εκείνους», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να κλείσει οποιαδήποτε πόρτα.

🗣 Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta, Σταύρου Σουντουλίδη, για το σημερινό φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ και τη νίκη με 4-0 επί της Βέστερλο.#Paokfc pic.twitter.com/Fb5vvrewha July 4, 2026

Νωρίτερα είχε τονίσει πως δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση με την Κοπεγχάγη γύρω από το μέλλον του, επισημαίνοντας ότι παραμένει απόλυτα επαγγελματίας.

«Στην πραγματικότητα δεν είχα συζητήσεις με τον σύλλογο. Ίσως δεν με θέλουν, ίσως με θέλουν. Δεν ξέρω. Ό,τι κι αν γίνει, δίνω πάντα το 110%», είπε, ενώ υπενθύμισε πως δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια.

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Στην τελική ευθεία η μεταγραφή

Πίσω από τις δημόσιες τοποθετήσεις, πάντως, οι επαφές βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει σημαντικά την υπόθεση, έχοντας συμφωνήσει με τον Χατζηδιάκο σε όλα τα βασικά σημεία της συνεργασίας τους, τόσο στις οικονομικές απολαβές όσο και στη χρονική διάρκεια του συμβολαίου.

Το μοναδικό κομμάτι που απομένει αφορά τη συμφωνία με την Κοπεγχάγη. Οι δύο σύλλογοι βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, με τις σχέσεις τους να είναι εξαιρετικές μετά τη μεταγραφή του Ντόμινικ Κοτάρσκι στη δανέζικη ομάδα το περασμένο καλοκαίρι, στοιχείο που διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις, παρότι υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση τις τελευταίες ημέρες.

Για τον ΠΑΟΚ, ο Χατζηδιάκος δεν αποτελεί μια καινούργια επιλογή. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν επιχειρήσει να τον αποκτήσουν και το περασμένο καλοκαίρι, όμως τότε η υπόθεση καθυστέρησε σημαντικά, με αποτέλεσμα ο διεθνής στόπερ να επιλέξει τελικά την Κοπεγχάγη.

Έναν χρόνο αργότερα οι δρόμοι των δύο πλευρών συναντιούνται ξανά. Αυτή τη φορά, όμως, όλα δείχνουν πως ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την απαραίτητη προεργασία και μπαίνει στην τελική ευθεία με στόχο να ολοκληρώσει μία μεταγραφή που θεωρείται κομβική για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής.